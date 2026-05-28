'Ситуация вышла из-под контроля': в России бьют тревогу из-за массового появления ряженых 'героев СВО'

В России возникла проблема с ряжеными "героями СВО": люди в военной форме, увешанные фальшивыми наградами, выдают себя за ветеранов боевых действий. Они собирают деньги, выступают в школах перед детьми с "уроками мужества", пытаются получить поблажки в судах и даже проникают в Госдуму РФ.

Такую ситуацию официально обсуждали в Общественной палате РФ, поскольку она уже стала неконтролируемой. Об этом пишут российские медиа.

В России заявили, что ситуация с наградами "вышла из-под контроля"

Во время специального заседания Общественной палаты РФ заявили, что фонды, общественные организации и даже частные лица массово изготавливают медали и ордена, похожие на государственные награды, а на маркетплейсах можно без проблем приобрести копии реальных наград.

Член ОП РФ Екатерина Колотовкина подчеркнула: "Ситуация уже стала неконтролируемой".

По ее словам, она встретила трех мужчин в камуфляже с большим количеством орденов и медалей, среди которых были знаки, внешне похожие на звезды Героя России. В ходе разговора выяснилось, что они не участвовали в боевых действиях, а лишь перевозили гуманитарные грузы и получили награды от общественных организаций.

После того как Колотовкина опубликовала фото этих мужчин, ей начали поступать угрозы.

Россияне жалуются на псевдоветеранов

Прокремлевская пропагандистка Анастасия Кашеварова заявила, что в стране фактически отсутствует контроль за изготовлением и раздачей наград.

"Фонды, НКО, организации, даже частные лица – все делают собственные медали и бесконтрольно их раздают", – сказала она.

По словам Кашеваровой, часть военных носит такие награды "без злого умысла", однако есть и псевдоветераны, которые используют медали для мошенничества и выманивания денег якобы "на гуманитарку" или "помощь ветеранам".

Она также предупредила, что после завершения войны проблема только обострится.

Ряженые "герои СВО" выступают в школах и вузах

Фальшивые ветераны активно выступают перед молодежью, ходят по школам и вузам и распространяют ложную информацию. Один из таких лжеветеранов даже успел посетить с "уроками мужества" сразу несколько учебных заведений.

Кашеварова привела пример с Луганским университетом, где после выступления одного из таких "героев" руководство заведения получило выговор, поскольку приглашенный мужчина оказался ненастоящим ветераном.

Псевдонаграды используют даже в судах и Госдуме

Некоторые россияне используют фальшивые награды во время уголовных производств. Правоохранители и суды часто не могут проверить информацию об участии человека в войне, поскольку многие наградные документы Минобороны РФ засекречены. Это позволяет мошенникам избегать наказания или получать поблажки в судах.

Ряженые "герои СВО" также начали ходить в Госдуму и фотографироваться с депутатами.

В России хотят создать реестр всех наград и запретить "копии"

По словам члена ГП РФ Александра Терновцова, нынешнее наказание за ношение фальшивых наград является мизерным – штраф составляет всего от 1 до 1,5 тысячи рублей.

Он предложил повысить штрафы до 30–50 тысяч рублей, а также запретить общественным организациям использовать слова "орден" и "медаль".

Среди других предложений – запрет использовать элементы дизайна государственных наград, в частности звезды, мечи и кресты, а также запрет носить негосударственные награды на военной форме.

Участники заседания ОП РФ предложили создать отдельный реестр наград общественных организаций с данными об учредителях и получателях наград, который мог бы вести Минюст.

Впрочем, создание такой базы может длиться годами, а информация из нее – утечь в открытый доступ.

