Российские вузы начали массово отчислять студентов военных центров за отказ идти на службу по контракту
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В России фиксируют новую волну отчислений студентов из военно-учебных центров. Причиной становится их отказ после завершения обучения заключать контракт с Министерством обороны.
Кроме этого, университеты через суды требуют от бывших студентов компенсацию стоимости обучения. Об этом сообщает издание "Верстка".
Российские университеты начали массово отчислять студентов военно-учебных центров (ВУЦ), которые отказываются подписывать контракт на службу после завершения обучения. Такие случаи фиксируются в разных регионах страны и сопровождаются судебными исками с требованием возврата потраченных на подготовку средств.
По данным журналистов, с начала полномасштабной войны в Украине российские суды рассмотрели по меньшей мере 28 подобных дел. Часть студентов поступала на программы военной подготовки еще до 2022 года, не учитывая дальнейших изменений, связанных с войной.
Иски против выпускников подавали различные высшие учебные заведения, среди которых Дальневосточный федеральный университет, Уфимский университет науки и технологий, Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени Бонч-Бруевича и Тихоокеанский государственный медицинский университет. Сумма требований по таким делам колеблется от нескольких сотен тысяч до более миллиона рублей, в зависимости от продолжительности обучения.
Университеты и Министерство обороны РФ обосновывают свои требования условиями договоров о целевом обучении, которые студенты подписывали при поступлении в военные центры. Согласно этим соглашениям, после получения диплома выпускники обязаны заключить контракт на прохождение военной службы, а в случае отказа – компенсировать расходы на подготовку.
Как отмечает "Верстка", оспорить такие требования в суде удается немногим. В единичных случаях студенты выигрывали дела, доказывая наличие медицинских противопоказаний к прохождению военной службы.
Напомним, страна-террорист Россия активизировала кампанию по вербовке студентов в ряды оккупационной армии. Молодым людям обещают, что контракт заключается "всего на год" и они будут в безопасности. По всей России в учебных заведениях прошло уже более 200 агитационных встреч.
Как сообщал OBOZ.UA, в конце февраля Служба внешней разведки Украины рассказала, как РФ вербует африканцев на войну против нашего государства.
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