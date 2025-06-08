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Блог | В России проведут "большое заседание Совета безопасности": чего ожидать
Россияне проанонсировали "большое заседание Совета безопасности" на следующей неделе.
Для большей интриги сказали, что это заседание, которое очень многие ждут (на сколько я понимаю, имеется в виду ответ на наши удары по стратегическим аэродромам).
Далее текст на языке оригинала.
Всі ми прекрасно вже розуміємо, що арсенал дій у Путіна дуже обмежений. Ядерки нема і не буде. Орєшнік явно не потребує засідання Ради безпеки.
Які тоді можуть бути сценарії?
- Найгірший. Почнеться підготовка до мобілізації чи навіть оголошена мобілізація. Технічно вони з квітня готові до неї. Я не вірю в бунти проти мобілізації. Якщо до цього (мобілізації) дійде, буде як і минулого разу: "дракон" забрав 300 тисяч, а інші щасливі, що їх пронесло.
- Дуже поганий. Оголошення нових регіонів територією Росіі (перш за все Харківська область).
- Дуже поганий. Буде зроблено звернення до КНДР допомогти з людьми. Нагадаю, минулого тижня Шойгу був у Кіма. На мою думку, максимум, що Корея може дати Путіну – це 100 тисяч. Але якщо це буде відразу 100 тисяч – це дуже серйозна проблема для нас.
- Нічого не буде.
Я спеціально пишу про погані сценарії. Краще бути готовим до гіршого, хоча сподіваюся, переможе сценарій номер 4.
І не виключено, що цей анонс потрібен Путіну, щоб дотнього знову подзвонив Трамп. І, можливо, Сі.
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