В пятницу, 17 октября на российском военном заводе "Авангард" в городе Стерлитамак (Башкортостан) прогремел мощный взрыв. В результате чего есть пострадавшие.

Об этом сообщили российские паблики. В сети также обнародовали соответствующие видео.

Как отмечают российские каналы, по предварительной информации в результате взрыва здание одного из цехов завода обвалилось.

К заводу съехалось много "скорых" и пожарных машин. Известно о пяти пострадавших. Трех удалось достать из-под завалов.

Продолжается эвакуация и разбор завалов. Жертв может быть гораздо больше.

Что известно о заводе "Авангард"

Стерлитамакский военный завод "Авангард" был основан в 1943 году во время Второй мировой войны. Он стал одним из ключевых предприятий СССР по производству боеприпасов, включая пороховые заряды для реактивных систем залпового огня "Катюша".

В послевоенные годы "Авангард" продолжил свою деятельность, специализируясь на производстве взрывчатых веществ и боеприпасов.

По состоянию на сейчас завод "Авангард" принадлежит российской государственной корпорации "Ростех" и выполняет оборонный заказ. Он производит детали для ракетных систем залпового огня и взрывчатку.

После начала вторжения РФ в Украину объем заказов завода в разы увеличился, что потребовало модернизации предприятия. В 2023 году 100% акций "Авангарда" было передано "Ростеху".

Завод находится под санкциями Евросоюза, а также Швейцарии и Украины.

