'Это большая угроза': Латвия бьет тревогу из-за сотен кораблей теневого флота РФ в Балтике. Видео

Латвия призвала усилить контроль над российским теневым флотом в Балтийском море, предупредив об угрозе для безопасности региона и окружающей среды. По данным латвийской стороны, еженедельно через Балтику проходит около 150 судов, связанных с теневой схемой перевозки российской нефти.

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Об этом заявил премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс во время пресс-конференции лидеров стран Северной Европы и Балтии. По его словам, проблема уже давно вышла за пределы чисто экономического вопроса и требует совместной реакции всех государств региона.

Еженедельно через Балтику проходят 150 судов

Кулбергс отметил, что из примерно 660 судов теневого флота, которые используются Россией по всему миру, около 150 еженедельно проходят именно через Балтийское море.

"150 судов теневого флота проходят за неделю через Балтийское море из всех 660, которые движутся по всему миру. Это большая угроза окружающей среде и нашим странам", – подчеркнул латвийский премьер.

По его словам, страны Балтийского региона должны координировать свои действия для мониторинга таких судов и минимизации рисков, которые они создают.

Почему теневой флот вызывает беспокойство

Теневым флотом называют сеть преимущественно старых танкеров, которые Россия использует для экспорта нефти и нефтепродуктов в обход международных санкций. Такие суда часто меняют флаги, владельцев и маршруты, а также могут выключать системы автоматической идентификации для сокрытия перемещений.

Европейские страны неоднократно предупреждали, что значительная часть таких танкеров находится в неудовлетворительном техническом состоянии. Это повышает риск аварий, разливов нефти и экологических катастроф в Балтийском море, которое считается одним из самых уязвимых морских регионов Европы.

Кроме экологических угроз, страны НАТО и ЕС также рассматривают деятельность теневого флота как вызов для безопасности, поскольку его использование позволяет Москве получать дополнительные доходы для финансирования войны против Украины.

Поддержка Украины остается среди приоритетов

Во время встречи лидеры стран Северной Европы и Балтии также обсудили дальнейшую поддержку Украины и ее европейскую интеграцию.

По словам Кулбергса, участники переговоров подчеркнули важность будущего членства Украины в Европейском Союзе и необходимости продолжать совместные усилия для укрепления безопасности на континенте.

Как сообщал OBOZ.UA, суд в Швеции арестовал судно Caffa, которое, по данным следствия, могло использоваться для незаконного вывоза украинского зерна с временно оккупированных территорий, применяя схему с фальшивой регистрацией. Это стало первым случаем, когда иностранный суд удовлетворил запрос украинской прокуратуры об аресте судна в рамках расследования незаконного вывоза ресурсов.

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