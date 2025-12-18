В России похвастались, что передали Трампу ящик красной икры

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф, который недавно вместе с зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером прилетал в Москву на переговоры по урегулированию войны в Украине, якобы получил "подарок" для Дональда Трампа. Дипломат повез в Вашингтон американскому президенту ящик красной икры.

Видео дня

Об этом сообщают пропагандистские росСМИ со ссылкой на Минпромторг Хабаровского края России. Там заявили, что это произошло после того, как дипломат оценил "угощение" после приема в Кремле.

"Угощение произвело такое большое впечатление, что спецпосланнику презентовали целый ящик икры, который Стивен Уиткофф отвез Дональду Трампу", – говорится в сообщении, дополненном фотографиями производственного процесса с завода.

Визит Уиткоффа и Кушнера в Москву – что известно

Напомним, 2 декабря в Москву прибыли на переговоры спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер. В Белом доме заявляли, что подготовили подробный перечень пунктов потенциального соглашения.

Во время переговоров США и РФ относительно мирного плана о прекращении войны в Украине прежде всего обсуждались якобы "территориальные вопросы". Так или иначе, но пока московские чиновники сообщают об отсутствии "компромисса" по итогам переговоров Владимира Путина и Стива Уиткоффа.

Как сообщал OBOZ.UA, Дональд Трамп публично признал, что Стив Уиткофф не ориентируется в российских реалиях, однако имеет "исключительный талант к заключению сделок" и "быстро находит общий язык" с партнерами.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!