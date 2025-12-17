Трамп заявил, что Уиткофф ничего не знал о России, но "прекрасно заключает соглашения". Видео

Президент США Дональд Трамп публично высказался о Стиве Уиткоффе, который был вовлечен в переговорные процессы. По его словам, тот не ориентировался в российских реалиях, однако имел исключительный талант к заключению сделок и быстро находил общий язык с партнерами.

Видео дня

Об этом Трамп заявил во время публичного выступления. Видео с его словами было обнародовано СМИ.

Комментируя работу Уиткоффа, Трамп напомнил, что тот пришел в переговоры из бизнеса и ранее работал риелтором в Нью-Йорке. Президент США отметил, что Уиткофф почти не знал географии России, границ или регионов, с которыми имел дело, однако это не стало препятствием для результативных договоренностей.

По словам Трампа, ключевым преимуществом Уиткоффа была его личность и способность нравиться людям. Он подчеркнул, что в его окружении были и другие переговорщики, которые формально умели заключать сделки, однако их стиль часто создавал чрезмерное напряжение и риски эскалации.

Президент США добавил, что именно поэтому отдавал предпочтение Уиткоффу, ведь тот позволял достигать договоренностей без обострений и конфликтов, в которых, по словам Трампа, мир на тот момент не нуждался.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Кремль уже отвергал "мирный план" из 28 пунктов, на котором настаивали США. Сейчас же Москва готовит почву для отклонения проектов такого плана с учетом предложений Украины и Европы. В России ни в коем случае не собираются идти на уступки по Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областям, а также Крыму. Кремль продолжает считать ВОТ "вписанными" в российскую Конституцию. В то же время он подчеркнул, что РФ категорически против возможного развертывания иностранных войск в Украине после войны. Москва не согласится на соглашение, которое предусматривает их присутствие на украинской земле, даже если они будут там в качестве миротворцев.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!