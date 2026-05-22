В Кремле пытаются скрыть масштабы цензуры в России: в ISW раскрыли подробности

Кремль пытается скрыть масштабы цензуры в российских СМИ. Из администрации президента РФ в государственные пропагандистские медиа спустили "рекомендацию" об избежании слова "запрет" в материалах.

Вместо упоминаний об обременениях и штрафах, связанных с ущемлением свободы слова Кремль ожидает от пропагандистов рассказов о "положительных и терапевтических" инициативах путинской партии "Единая Россия". Об этом говорится в материале Института изучения войны (ISW).

В ISW отметили, что Кремль пытается манипулировать освещением в российских СМИ, чтобы преуменьшить уровень цензуры. Эти усилия направлены, в частности, на улучшение восприятия населением путинской партии "Единая Россия" перед выборами в Государственную Думу в сентябре 2026 года.

По данным российского оппозиционного издания "Медуза", политический блок АП РФ требует от проправительственных государственных российских СМИ избегать использования слова "запрет" в своих статьях. Об этом "Медузе" рассказали трое сотрудников прокремлевских изданий.

По словам собеседников "Медузы", в Кремле хотят, чтобы медиа как можно меньше освещали введенные запреты, ограничения и штрафы, нарушающие свободу слова и выражения мнений.

А вот об отмене запретов пропагандистам сообщать разрешили.

Кремль также ожидает, что СМИ будут освещать "положительные и терапевтические" инициативы партии "Единая Россия" – в частности, выступления и заявления ее представителей против ограничений .

В ISW также добавили, что секретарь генерального совета "Единой России" Владимир Якушев заявил 19 мая, что эта политсила не является "партией запретов" и публично объясняет, почему Кремль не должен вводить запреты и цензуру.

"Президент России Владимир Путин недавно столкнулся со снижением общественной поддержки на фоне усиленных усилий по ограничению доступа к виртуальным частным сетям (VPN), иностранным платформам обмена сообщениями и мобильному интернету, что создает ощутимые трудности в повседневной жизни россиян. Последние ограничения Кремля в отношении СМИ вводятся на фоне жестоких усилий по запрету свободы слова, отправка критически настроенных военных блогеров в штурмовые подразделения на передовой в Украине или их заключения", –– подчеркнули аналитики.

