Метания на грани истерики в исполнении товарища Дмитриева указывают, что в России не все в экстазе от введения целительных санкций США.

Запишем диспозицию.

1. В чём фундаментальная сложность ситуации?

В том, что варианты, которые озвучивают россияне, НА ДАННЫЙ МОМЕНТ заведомо тупиковые в ИХ ЖЕ логике. Это значит, что быстрого выхода нет. Для выхода из тупика понадобятся какие-то катаклизмы, способные перевернуть доску в ту или иную сторону.

Товарищ Лавров на днях описал видение россиян так: остановка по линии фронта невозможна, т.к. под контролем "нацистов" останется слишком большая территория.

Из чего следует, что в российской логике надо либо заменить "нацистов" ненацистами. Либо оставить "нацистам" территорию поменьше.

2. Что у нас теоретически с заменой?

Согласно всем опросам (украинским, американским, российским), на смену "нацистскому режиму" Зеленского могут прийти либерал-пацифисты Залужного либо социал-гуманисты Буданова. Обе группировки – сплошь русофилы. Даже не берусь сказать, какая больше.

Т.е., если выборы будут примерно в этих же границах, то России они ничего не дают. И как бы ни старался товарищ Медведчук, в Кремле это понимают.

Путин может сколько угодно хотеть "всю Украины", как говорит товарищ Трамп, но политически это задача точно не решается.

Так чтобы что? Зачем Лавров это брякнул?

3. Что у нас с территорией?

"Поменьше" – не означает гипотетический контроль РФ над руинами Покровска, Купянска или даже Краматорском.

Хотение РФ – как минимум весь Левый берег с Одессой и Николаевом.

Если принять во внимание МИНИМАЛЬНЫЕ прагматично обоснованные аппетиты россиян, то через призму решения водных проблем их устроит линия разграничения МИНИМУМ по Ворскле. Плюс Одесса, Николаев и правобережные части Херсонщины с Запорожьем. Всё что меньше – не является законченной формой.

Но если заходить в эту логику, от Украины останется куцый обрубок. Сразу же начнутся причитания, что нельзя оставлять "нацистам" Киев и т.д.

Спрашивается, а с чего вдруг? Ситуация настолько плохая на фронте или в тылу? Точно нет.

Т.е., излияния товарища Лаврова имеют смысл только в альтернативной реальности.

Американцам и европейцам уже донесли эту мысль. Они рассердились. Потому что Лавров точно не идиот. Но грубо пытается сделать идиотами западных партнёров. А это обидно.

4. Судя по комментариям первых лиц РФ и общему настрою, Кремль рассчитывает, что альтернативная реальность возникнет после варварских обстрелов украинских городов, уничтожения Россией системы жизнеобеспечения (электричества, воды, канализации, логистики…). А также – обвала фронта на нескольких участках.

Что с этим?

Специалисты-энергетики говорят, что добиться полного обрушения энергосистемы практически невозможно. Как минимум, для этого придётся наносить массовые удары по подстанциям и распределительным сетям АЭС. Что чревато во всех отношениях.

Т.е., ситуация будет очень сложная, но свет-вода в мегаполисах будут периодически появляться, можно будет дотерпеть.

Самый узкий момент – обстановке может быть очень разной между энергетически профицитным западом и энергетически дефицитным востоком. Если РФ сможет повредить энергетическую логистику через Днепр, социальные последствия на востоке будут особенно тяжёлыми. Что отразится на настроениях людей и стойкости войск.

На это важно обратить особое внимание.

Не стоит путать. Может значительно вырасти запрос на быстрое прекращение огня, что категорически не означает рост "пророссийских настроений". Скорее наоборот. В ситуации близкой к отчаянью, люди точно не станут любить Россию больше и точно не забудут издевательств.

Оперативно требуются программы поддержки наиболее уязвимых. Пункты обогрева. Соцслужбы, которые просто будут совершать обходы.

Узкое место у многих – лекарства.

Ещё есть немного времени, чтобы пройтись по наиболее проблемным моментам и запросить помощь.

Точно будет трудно. Однако пока нет оснований считать, что тыл обрушится. Надо напрячься, чтобы минимизировать урон.

5. Что касается фронта.

Проблемы – общеизвестны. Сводки читаем у Константина Машовца.

Общий контекст я описывал.

В 2025 году у россиян было две стратегические задачи: заблокировать поставки западного оружия и не допустить ужесточения санкций. Обе провалены.

Оружие где-то с мая разблокировано. Что исключает военное решение при разумных издержках. Любая кампания россиян будет идти не по плану.

Например.

Очевидным намерением роскомандования на лето-осень было создание условий, чтобы зимнюю кампанию росармия начинала из городов. Для этого планировалось вынудить украинские войска к отступлению (под угрозой окружения) из Покровска, Константиновки, Дружковки, Купянска и т.д. Чтобы россияне оказались в более-менее целых городах, а наши – в поле.

Тактические успехи у росармии есть, но явно хуже плана.

Истощение и усталость в украинской армии огромные. Однако РФ несёт большие потери и не может даже близко реализовать преимущество в живой силе и не-дронах. Дроны многое уравнивают, наши демонстрируют запредельное мастерство.

Т.е., для успеха российского замысла в альтернативной реальности должно совпасть много негативных факторов.

Если тыл упадёт, то… А если нет?

Если фронт треснет, то… А если нет?

Всё зря, получается.

6. Теперь добавим вишенку.

Санкции против Лукойла и Роснефти – это несколько месяцев накопительного эффекта, мгновенно ничего не будет. РФ в этот период попытается адаптироваться внутри.

Но.

Товарищ Трамп с интервалом в полдня сказал такое:

Учиться на "томагавки" – 6 месяцев;

Путин хорошо себя чувствует на фоне санкций? Посмотрим через 6 месяцев.

Конспирологическая картина очень стройная.

Пару недель назад эфир заполонили условные "томагавки". В переводе на язык реалполитик Трамп говорил буквально следующее: я рассматриваю возможность уничтожения экспортных артерий РФ через Балтику и Чёрное море, обдумываю политическое решение, потому что мне надоели эти петляния.

Перед встречей с Зеленским Трампу позвонил Путин, очевидно, с уговорами не принимать политическое решение об уничтожении росэкспорта. Трамп сказал: ну, давай встретимся и что-то решим.

Путин грубо наплевал на Трампа. Трамп ввёл санкции.

По сути, начался обратный отсчёт в той логике, о которой я писал пару дней назад.

Санкции против нефтяных гигантов будут способствовать снижению доли российской нефти на мировом рынке (Путин лично выбежал в эфир с криками, сколько РФ делает для мирового топливного баланса, мол, не надо рушить. Т.е., подтвердил гипотезу).

Чем меньше российская доля – тем выше вероятность разгрома портов с нефтеперевалкой. Ибо от выпадения российской нефти уже не будет шока.

Как – это второстепенные детали.

Знаете, что самое страшное для россиян?

Даже в случае каких-то катаклизмов с Украиной, их нефти будет крайне сложно восстановить позиции.

Для России всё катится в русле "нефть в обмен на продовольствие".

Это – запрограммированный результат. Нужны какие-то радикальные меры, чтобы сломать этот сценарий…

7. Для нас ситуация не безысходная, но стоит трезво оценивать риски.

По состоянию на сейчас всё выглядит так, что Путин готовится зайти ещё на один военный цикл – примерно до апреля.

Впереди – зима, которая станет настоящим испытанием.

Чтобы вернуть контроль над обстановкой, Кремль может устроить что-то совсем изуверское.

Принципиальное решение по прекращению огня не будет принято без позиции Китая. А о ней мы узнаем через неделю или позже.

Песков уже сказал, что "переговорная пауза слишком затянулась", обвинив Украину в нежелании вести диалог. Т.е., Кремль попытался разыграть Трампа, испугался результата и пытается отползать.

Очень по-гегемонски.