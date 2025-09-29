В России начали закрывать НПЗ металлическими защитными конструкциями и сетками. Видео

Россияне в попытке защитить свои нефтеперерабатывающие заводы от украинских атак используют новую тактику. Они прикрывают резервуары и другие важные конструкции антидронными сетками или металлическими решетками.

Соответствующие фото и видео, снятые местными жителями, распространились в сети. Известно, что защита из металлических решеток уже надстроена над "Куйбышевским нефтеперерабатывающим заводом" в городе Самара.

В августе 2025 года этот НПЗ приостанавливал свою работу после успешного обстрела.

Россиянка, которая сняла территорию Куйбышевского НПЗ сейчас, назвала металлическую конструкцию "паутинкой". На видеоролике видно, что решетки закрывают объекты сверху и по бокам, над некоторыми из них решетки являются многоуровневыми. Очевидно, враг надеется, что так детонация БПЛА произойдет далеко от цели и не заденет ее.

Также в российские паблики попали фото и видео Славянского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае РФ. Его также пытаются прикрыть, частично – обычными сетками.

Славянский НПЗ останавливал работу в результате обстрела совсем недавно – в начале сентября.

Что предшествовало

Атаки украинских беспилотников дальнего действия по нефтегазовой инфраструктуре противника происходят регулярно.

По оценкам собеседников The Sun, убытки РФ от этих ударов уже достигли около 100 млрд долларов США. Украинская кампания также спровоцировала дефицит топлива в России и на временно оккупированных территориях.

Как писал OBOZ.UA, за неполные два месяца (август и сентябрь 2025 года) Силы обороны поразили 85 ключевых объектов агрессора. 33 – это военные цели: базы, склады, арсеналы, аэродромы, авиация на стоянках. Еще 52 – это объекты военно-промышленного комплекса, сообщал главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сирский 26 сентября.

