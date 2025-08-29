Куйбышевский НПЗ в Самаре приостановил работу после атаки дронов – СМИ

Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод в российской Самаре полностью остановил деятельность после атаки украинских БПЛА в ночь на 28 августа. Предприятие атаковали по меньшей мере 29 беспилотников, были зафиксированы прямые попадания, после чего на заводе вспыхнули семь мощных пожаров.

Также известно, что из-за пожаров получил травмы по меньшей мере один работник НПЗ. По данным источников оппозиционного издания ASTRA в российском МЧС, именно из-за возгорания "предприятие полностью остановило свою работу".

В частности, один из беспилотников попал в установку первичной переработки нефти АВТ-4, она вспыхнула. Еще один БПЛА попал в эстакаду сжиженных газов, которая также впоследствии вспыхнула.

Попадания были зафиксированы и в трубопровод с газом, трубопровод с бензином, в установку АВТ-5, в установку производства водорода и резервуар с дизельным топливом. Причем в результате последнего попадания топливо было разлито, из-за чего огонь охватил еще один такой же резервуар рядом.

Издание также обратило внимание на расхождения в заявлениях в России. Так, российские военные отчитывались, что всего над регионом за сутки был сбит 21 БПЛА. А местные власти вообще атаку на НПЗ не подтверждали.

Новокуйбышевский НПЗ входит в состав "Самарской группы НПЗ" компании "Роснефть" с 2007 года. Проектная мощность по переработке нефти – от 7,9 до 8,8 млн тонн в год. Поэтому предприятие является самым мощным среди заводов самарской группы "Роснефти".

В августе 2025 года объем простаивающих мощностей российской нефтепереработки достиг рекордного уровня – 6,4 млн тонн в месяц. Атаки украинских дронов стали причиной простоя до 3,1 млн. тонн переработки в августе (то есть почти половину общего объема простоев – 48%).

Россия из-за таких атак потеряла как минимум 17% своей перерабатывающей мощности. Это около 1,2 млн. баррелей в день, утверждает издание.

Как сообщал OBOZ.UA, на территории Рязанской области 26 августа произошел мощный взрыв на магистральном нефтепроводе Рязань – Москва. Этот объект россияне использовали как один из главных источников поставок нефтепродуктов в столицу государства-агрессора.

Также ударные дроны атаковали российскую Сызрань, там зафиксировано попадание в НПЗ. Поразили важный для агрессора объект Силы беспилотных систем и Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

