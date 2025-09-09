Славянский НПЗ приостановил работу после ракетного удара: что известно

Обстрелы Славянского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае РФ ночью 3-го и ночью 4 сентября полностью остановили его работу. На территории произошли пожары; повреждено оборудование.

Об этом сообщило росСМИ, которое пишет о топливно-энергетическом комплексе РФ. "Все установки завода остановлены. Работа предприятия остановлена на неопределенный срок", – сказано в статье.

Неизвестно, когда предприятие снова заработает, поскольку официальную информацию о "бавовне" на НПЗ компания или местные власти не распространяли.

Глава Славянского района Краснодарского края Роман Синягорский подтверждал, что в среду и четверг город был под массированной атакой. По состоянию на утро 4 сентября российский чиновник заявлял, что последствия обстрелов зафиксированы по 17 адресах. Пострадавших жителей не было.

Другие ведомства сообщали о некоторых повреждениях, но умалчивали прилеты по нефтеперерабатывающему заводу.

По данным росСМИ, на Славянск-на-Кубани была совершена гибридная атака с использованием как БПЛА, так и ракет.

Что известно о Славянском НПЗ

Это крупный независимый нефтеперерабатывающий завод, расположенный в городе Славянск-на-Кубани. Основные характеристики:

мощность по сырью – 6 млн т/год;

номенклатура продукции – бензин газовый стабильный, фракции углеводородов, вакуумные газойли и их дистилляты, керосин технический (экспортный), автобензины АИ-92-К5 и АИ-95-К5 (полуфабрикат и комплектация), бункеровочное топливо, топливный компонент селективной очистки, дорожный битум;

сбыт производимой продукции осуществляется преимущественно на экспорт (более 90%).

Добавим, что в ночь на 3 сентября сирены воздушной тревоги в Краснодарском крае РФ было слышно в Анапе, Новороссийске и вблизи Геленджика.

Как ранее писал OBOZ.UA, 4 сентября под атакой была также Ростовская область России. Предварительно, там удалось повредить радиолокационные станции в районе городов Шахты и Волгодонск.

