В Якутске на Маганском кладбище могилы российских солдат, ликвидированных в войне против Украины, были просто сравнены с землей. Сестра одного из них приехала навестить брата и обнаружила, что его захоронение исчезло – на месте могил работали грейдеры.

Видео работ она обнародовала в соцсетях, показав масштаб "заботы" местных властей о памяти. Местная администрация сообщила, что на территории кладбища появится "Мемориальный комплекс воинам СВО" стоимостью 2,5 миллиона рублей.

Там планируется беседка, площадка для почетного караула и стела. В итоге, могилы ликвидированных превратились в строительную площадку, а погибшие для чиновников – лишь элементы будущего мемориального шоу.

Этот случай показывает всю абсурдность и цинизм российской бюрократии: ликвидированные на войне военные для чиновников – это не люди, а цифры, материал для "мемориальных комплексов" и бюджетных расходов.

"Хочу, чтобы это увидели как можно больше людей! Почему так, кто принял такое решение? И как им спится после этого? Это Маганское кладбище, сектор участников СВО. Могилы сравняли с землей, по ним ездят грейдеры! Это нормально? Как можно было так поступить с ребятами?" – написала сестра оккупанта.

Напомним, по состоянию на 22 августа установлены имена 124 832 российских военных, которые были ликвидированы во время полномасштабного вторжения России в Украину. По меньшей мере 11 250 из них были уничтожены с 11 февраля текущего года – даты начала официальных мирных переговоров Вашингтона и Москвы.

Как сообщал OBOZ.UA, в российском Орле женщина на кладбище сорвала съемку пропагандистского сюжета о "жертвах спецоперации" – убитых в Украине российских оккупантов. Увидев камеры, женщина подошла к съемочной группе и пожаловалась на потери захватчиков.

