В России масштабный коллапс после ночной атаки дронов: самолеты не летают, а поезда застряли посреди дороги. Видео

После атаки дронов по Москве в аэропортах России в воскресенье, 20 июля, возник масштабный коллапс, сотни рейсов отменены и задержаны. На железных дорогах страны-агрессора – также хаос, более сотни поездов идут с задержками до 15 часов.

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Как сообщают российские СМИ, аэропорты переполнены недовольными россиянами, которые не могут улететь и которым пришлось спать где придется. 134 самолета были перенаправлены из Москвы в другие города.

Десятки рейсов – в Пулково (Санкт-Петербург), который не справляется с потоком.

За ночь в Москве задержаны 160 рейсов, отменены 31. В Пулково 23 рейса задержаны, 23 отменены, 24 на прилет отменены.

Во Внуково введен план "Ковер".

В Нижнем Новгороде отменены по два рейса на прилет и вылет. В Ярославле задержаны два рейса на вылет – в Санкт-Петербург и Москву, на прилет – один.

В Пскове отменены три рейса. В Калуге – два и еще два задержаны.

Кроме того, из-за атаки беспилотников 19 июля на железную дорогу в Ростовской области на перегоне "Лихая – Замчалово" была повреждена контактная сеть, что также привело к хаосу, сообщает ASTRA.

В результате 132 поезда следуют с задержками до 15 часов.

Как сообщал OBOZ.UA, вечером в субботу ряд регионов РФ атаковали дроны. Раздавались взрывы, а в министерстве обороны РФ заявляли о сбитии десятков БПЛА. В минобороны РФ заявили, что силы ПВО сбили 364 дрона и две управляемые авиабомбы за сутки.

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