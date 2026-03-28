'Режим не хочет, чтобы об этом знали': в российской Елабуге, где производят 'Шахеды', глушат связь и блокируют интернет

Россияне глушат интернет и сотовую связь в районе особой экономической зоны "Алабуга", где изготавливают дроны-камикадзе типа "Шахед". "Алабуга" расположена возле города Елабуга в Республике Татарстан.

Видео дня

Telegram-канал "ОТПОР" передает, что на территории ОЭЗ и возле нее сигнал глушат намеренно. В России, в том числе и в Татарстане, "и так проблемы с интернетом, но в "Алабуге" все значительно хуже".

Особый режим введен, чтобы никто не передавал информацию о заводе по сборке ударных БпЛА.

Отметим, что "Алабуга" до полномасштабной войны против Украины фактически была промышленным парком с иностранными резидентами. Сейчас там действует крупнейший в мире завод по производству беспилотников "Герань-2" (российская версия "Шахедов"), которыми каждую ночь бомбят украинские города.

"Завод стремительно расширяется: новые цеха, общежития и новые рабочие руки. В том числе подростки, которые якобы учатся в колледже", – обратили внимание авторы проекта "ОТПОР".

"Режим не хочет, чтобы об этом знали. Поэтому глушат связь и блокируют Telegram", – добавили они.

Как писал OBOZ.UA, российская так называемая оппозиция еще в середине марта анонсировала проведение митингов против блокировок интернета в 28 городах РФ. Режим запретил все запланированные на 29 марта акции. К примеру, в Перми протест отменили, сославшись на некую "потенциальную аварийную ситуацию" на месте проведения акции, а в Хабаровске заявили о "ремонтных работах" в городском парке, где хотели собраться активисты.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!