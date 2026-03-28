В России из-за наводнения тысячи людей остались без света, упал железнодорожный мост. Видео

В российской республике Дагестан более 60 тысяч человек остались без электроснабжения из-за наводнений, возникших после сильных ливней. В Хасавюрте из-за непогоды разрушился железнодорожный мост, усложнив транспортное сообщение.

Как сообщают местные Telegram-каналы, дожди в Дагестане начались с вечера пятницы, 27 марта. Проливные ливни вызвали затопление жилых домов.

Представители спасателей отметили, что без электроснабжения остались 14 районов, в которых проживают более 60 тысяч человек. Спасатели на лодках эвакуировали десятки жителей.

Наиболее пострадали Махачкала, Дербент и Дагестанские Огни. В Махачкале около 20 домов оказались под водой, в Дербенте реки вышли из берегов и подтопили дороги.

По прогнозам синоптиков, дожди будут идти в регионе до 29 марта, поэтому ситуация может ухудшиться.

