В Найроби произошло внезапное наводнение: парализована работа аэропорта, есть жертвы

В столице Кении, Найроби, ночью произошло внезапное наводнение, которое унесло жизни по меньшей мере 23 человек и серьезно повредило городскую инфраструктуру. Вода смела десятки автомобилей и нарушила работу крупнейшего аэропорта Восточной Африки.

Видео дня

Гуманитарные и экстренные службы работают над спасением пострадавших и оказанием помощи. Об этом сообщает Reuters.

По информации властей, в субботу сотрудники гуманитарных организаций извлекали тела из затопленных районов города.

Президент Кении Уильям Руто направил группу экстренных служб, включая военных, для координации спасательных работ и оказания помощи пострадавшим семьям. Он также распорядился выделить гуманитарную помощь из национальных стратегических резервов.

В промышленном районе Гроган 34-летний охранник Джон Ломаян нашел тело пожилого мужчины — уличного продавца яиц, который застрял под автомобилем, который смыло потоком воды.

"Мы не знали, куда он делся, только сейчас увидели его под машиной", — рассказал мужчина.

Водитель автобуса Джон Мвай превратил свой транспорт в спасательный автомобиль, помогая эвакуировать людей на безопасный холм.

Авиакомпания Kenya Airways сообщила, что сильные дожди нарушили расписание рейсов в Найроби, заставив часть самолетов совершить посадку в порту Момбаса.

Ученые отмечают, что глобальное потепление увеличивает вероятность наводнений и засух в Восточной Африке, концентрируя осадки в короткие и интенсивные ливни. Согласно исследованию World Weather Attribution 2024, изменение климата вдвое повысило вероятность разрушительных дождей в регионе.

Корреспондент Reuters видел, как три тела извлекали из-под автомобилей. Некоторые погибшие погибли от удара током из-за поврежденных линий электропередач. Национальная электроэнергетическая компания Kenya Power сообщила, что вода повредила оборудование на подстанции и задела 14 районов, пострадавших от наводнения.

Как сообщал OBOZ.UA, после 7 лет засухи в прибрежной провинции Сафи (Марокко) из-за сильных ливней произошли внезапные наводнения. Стихия разрушила дома и унесла жизни по меньшей мере 21 человека.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!