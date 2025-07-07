В разных регионах России из-за страха перед дронами снижают качество интернета: что происходит

Страна-агрессор Россия летом 2025 года столкнулась с массовыми отключениями мобильного интернета, также проблемы наблюдались со стационарным подключением и даже с мобильной связью. 7 июля власти Ленинградской области объявили, что будут снижать доступную гражданам интернет-скорость, тем временем в Камчатском крае тоже признали работу "глушилок".

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По данным росСМИ, проблемы с доступом к интернету усились еще весной, но по-настоящему массовыми стали в июне, после проведения украинской спецоперации "Паутина" на территории РФ. Такие меры российские власти принимают, опасаясь новых ударов беспилотников.

Администрация губернатора Ленинградской области заявила, что качество мобильного интернета будут снижать с 4G до 2G, но якобы не по всему региону, а на территориях, где возможен пролет дронов.

Помимо этого, в области (в том числе на массовых мероприятиях) начнут дежурить передвижные комплексы радиоэлектронной борьбы.

Также будут досматриваться все автомобили, въезжающие во внутренние дворы и на стоянки органов власти, управлений и правительственных зданий. Руководителям районов, силовых, спасательных и надзорных структур, в том числе росгвардии и МЧС, поручено проверить и обновить паспорта безопасности всех социально значимых объектов.

7 июля об ограничениях заявили и власти Камчатского края, который находится на расстоянии около 7 тысяч километров от Украины.

Глава региона Владимир Солодов сообщил, что мобильный интернет "глушат" из-за угрозы украинской атаки на Тихоокеанский флот ВМФ РФ и "диверсионной войны".

"В этой связи были отработаны регламенты взаимодействия, включая ограничения навигации в Авачинской губе, использования интернета, геопозиционирования", – сказал чиновник.

В правительстве края напомнили, что в Петропавловске-Камчатском и Вилючинске находятся стратегически важные объекты (в последнем, в частности, располагается база Тихоокеанского флота с атомными подлодками). Мол, все "временные неудобства" необходимы для защиты.

Примечательно, что отключения затрагивают всю Российскую Федерацию без какой-либо связи с близостью к реальным боевым действиям. Российское издание "Медуза", позиционирующее себя как оппозиционное, отметило: рекордсмен отключений – Омская область – испытывает серьезные перебои со связью с 6 июня, то есть почти весь месяц (при этом столица региона удалена от Украины на 2,5 тысячи километров).

Непонятно, какой логикой руководствуются в РФ: перебои наблюдаются и в Красноярском крае, и в Якутии, и даже на Чукотке. При этом в Белгородской и Орловской областях интернет отключали значительно реже, чем в соседних Брянской и Курской.

Как писал OBOZ.UA, целую неделю (с 30 июня) в России наблюдались сбои в работе Telegram. Связано это, скорее всего, со преднамеренными ограничениями. В средине июня Герман Клименко, экс-советник кремлевского диктатора Владимира Путина, озвучивал идею урезания скорости загрузки Telegram – чтобы жители пользовались российским "суверенным" мессенджером.

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