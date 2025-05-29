В Подмосковье пожаловались на атаку БПЛА, закрыт аэропорт 'Внуково': обломки 'зацепили' многоэтажку. Фото и видео

Жители российского Подмосковья в ночь на четверг, 29 мая, пожаловались на взрывы из-за якобы атаки БПЛА. Местные власти отчитались о "работе ПВО". В сети писали, чтоб обломки, сбитого противовоздушной обороной оккупантов дрона, попали в многоэтажный дом.

Видео дня

Об этом писали российские пропагандистские каналы в Telegram, публиковав соответствующие фото и видео. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что якобы сбито три БПЛА, которые летели на столицу страны-агрессора.

В то же время обломки сбитого БПЛА повредили ЖК "Миракс Парк" у метро Юго-Западная в Москве.

"В результате отражения атаки вражеского беспилотника серьёзных повреждений и пострадавших в доме на проспекте Вернадского, по предварительной информации, нет", — заявил Собянин.

В сети публиковали фото и видео, поврежденного дома и квартир в нем.

В московском аэропорту "Внуково" ввели план "Ковер". Росмедиа сообщают, что было задержано на вылет 14 рейсов, и 20 на прилет.

По данным российских пропагандистов, этой ночью на взрывы жаловались жители Одинцово (административный центр Одинцовского района Московской области), а также громко было в городе Апрелевка (в Наро-Фоминском городском округе Московской области) и в городе Звенигород (тоже в составе Одинцовского района).

Позже в сети показали видео, как в Одинцово Московской области средства ПВО россиян сбивают БПЛА над жилой застройкой. Обломки якобы упали во двор дома.

Как сообщал OBOZ.UA, минувшей ночью в Москве, в результате ночной дроновой атаки, приостанавливали работу четыре аэропорта, более сотни рейсов отменены, россияне в панике. Только во Внуково задерживались на вылет 62 рейса, а в Шереметьево сотни людей стоят в длинных очередях, чтобы осуществить обмен билетов на отмененные рейсы.

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