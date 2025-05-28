В Москве из-за атаки дронов задержали более сотни рейсов: россияне паникуют и жалуются на очереди. Видео

В Москве, в результате ночной дроновой атаки, приостанавливали работу четыре аэропорта, более сотни рейсов отменены, россияне в панике. Только во Внуково задерживались на вылет 62 рейса, а в Шереметьево сотни людей стоят в длинных очередях, чтобы осуществить обмен билетов на отмененные рейсы.

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Об этом сообщают российские Telegram-каналы. Там похвастались, что в течение ночи, 28 мая, якобы было сбито 296 украинских дронов.

"Сотни рейсов на прилет и вылет задерживаются в московских аэропортах на фоне атаки дронов на город, свидетельствуют данные онлайн-табло. Только во Внуково по состоянию на 03:30 задерживались на вылет 62 рейса. На прилет задержали 16 рейсов, из них часть была перенаправлена в аэропорт Шереметьево, который, как и Внуково, позже ограничил полеты. Некоторые самолеты перенаправили в петербургский аэропорт Пулково", – говорится в сообщении.

Ситуация в аэропорту Шереметьево тоже остается напряженной: сотни пассажиров стоят в длинных очередях, пытаясь обменять билеты на отмененные рейсы. Очереди также образовались в зоне вылета после контроля, где людям раздают воду и еду. Сейчас задерживаются десятки рейсов как на прилет, так и на вылет, часть рейсов отменена.

"Ограничения во всех аэропортах Москвы были сняты более часа назад. Всего за ночь российская ПВО уничтожила 296 украинских беспилотников", – говорится в сообщении.

По информации росСМИ, столица России ночью подверглась атаке БПЛА, а мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о сбитии 29 дронов, которые якобы летели на город.

Как сообщал OBOZ.UA, 28 мая во время дроновой атаки на Москву и Московскую область дроны "наведались" в российский город Дубно и атаковали предприятие по разработке беспилотников "Кронштадт". Местные жители слышали взрывы в районе предприятия.

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