В Подмосковье масштабный блэкаут: на подстанции вспыхнул пожар

Вечером во вторник, 30 декабря, в Московской области РФ произошло масштабное отключение электроэнергии, которое охватило несколько крупных районов. Без света остались более 600 тысяч человек.

Инцидент с блэкаутом совпал с объявлением угрозы атаки беспилотников и отчетами мэрии Москвы о работе ПВО. Об этом сообщают российские СМИ.

Компания "Россети Московский регион" подтвердила отсутствие напряжения в нескольких населенных пунктах. Отмечается, что самая сложная ситуация в Раменском, Жуковском и Лыткарино. Кроме отсутствия света, россияне массово жаловались на перебои в работе интернета и мобильной связи.

Администрация Раменского городского округа подтвердила факт аварии. По версии российских властей, причиной блэкаута стало возгорание электротехнической шины на питающем центре в Донино.

"Пока продолжается переподключение потребителей на резервные источники питания там, где это возможно технически. Остальные участки сети выведены в ремонт. Ориентировочное время возобновления работ – 2 часа", – было сказано в сообщении.

Тем временем росСМИ пишут, что вопреки официальным заявлениям о "технической неисправности", инцидент произошел на фоне активной атаки БПЛА. Так, мэр Москвы Сергей Собянин заявил об уничтожении нескольких беспилотников на подлете к столице РФ.

Связь между работой ПВО, падением обломков и пожаром на энергообъекте в Донино российские власти прямо не подтверждали, однако местные жители в соцсетях указывали на связь между этими событиями.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на воскресенье, 28 декабря, страна-агрессор Россия устроила массированную атаку на Украину, основной целью которой были Киев и Киевщина. Уже днем российскую столицу в ответ атаковали дроны.

На Москву летели десятки БПЛА. Атака повлияла на работу аэропортов столицы РФ.

