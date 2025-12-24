В Москве произошел новый взрыв неподалеку от места ликвидации генерала: есть погибшие. Фото и видео

В Москве ночью 24 декабря прозвучал взрыв – неподалеку от места, где на днях был ликвидирован российский генерал Фанил Сарваров, участвовавший в войне против Украины. Сообщается о трех погибших, среди них – двое сотрудников ДПС.

О происшествии сообщили российские пропагандистские СМИ. На вооружение они взяли версию о брошенном в патрульный полицейский автомобиль взрывном устройстве.

Что известно

Взрыв на улице Елецкой в Москве прозвучал около 01:30 ночи по московскому времени (00:30 по Киеву). Пропагандисты пишут, что местные жители спустя несколько минут после этого "заметили подозрительную серую машину в ~300 метрах от взрыва, она странно кружила по району".

Известно, что взрыв произошёл рядом со зданием ОМВД, а также неподалеку от жилого дома, возле которого утром 22 декабря вместе с автомобилем был подорван российский генерал, начальник управления оперативного планирования МО РФ Фанил Сарваров. На это совпадение и "сходство" между двумя взрывами указывают сами пропагандисты.

Они также сообщили о трех погибших: двух сотрудниках ДПС, то ли погибших на месте, то ли скончавшихся от множественных осколочных ранений в больнице, а также подрывнике, тело которого было найдено рядом с местом взрыва.

В течение ночи росСМИ распространяли разные версии произошедшего. В итоге остановились на той, согласно которой неизвестный "привёл СВУ в действие рядом с полицейскими".

"Около 01:30 двое сотрудников ДПС заметили подозрительного мужчину у служебной машины. Полицейские подошли для проверки — в этот момент сработало взрывное устройство. Оба инспектора и преступник погибли на месте", – писал один из пропагандистских пабликов утром в среду.

Впоследствии, к слову, "проверка" трансформировалась в "попытку задержания".

Также роспропаганда открестилась от изначальных сообщений о том, что двое сотрудников полиции скончались, еще двое получили ранения: итоговая версия гласит о двух погибших силовиках.

А вот руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко обращает внимание на другую ранее описанную в росСМИ версию произошедшего, которую считает более похожей на правду.

"По более правдоподобной версии, СВУ было заложено в припаркованный автомобиль. Очевидцы видели возле машины мужчину в капюшоне и маске за несколько минут до взрыва. Ну а дальше – все пошло по плану. Пока из телевизора рассказывают о "крепости", "безопасности" и "стабильности", Москва спокойно взрывается ночью вместе с патрульными машинами", – написал Андрющенко

В Следственном комитете РФ заявили о возбуждении уголовного дела по статьям – о посягательстве на жизнь сотрудников полиции (ст. 317 УК РФ) и незаконном обороте взрывчатки (ст. 222.1 УК РФ).

Как писал OBOZ.UA, утром 22 декабря в Москве был взорван автомобиль российского генерала, начальника управления оперативного планирования МО РФ Фанила Сарварова. В момент взрыва оккупант находился внутри авто.

Известно, что Сарваров участвовал в войнах в Чечне и Сирии, с первого дня полномасштабного вторжения РФ в Украину он был непосредственным участником этого акта агрессии.

За совершенные военные преступления от Кремля он получил несколько госнаград, включая ордена "Мужества" и "За военные заслуги". Настигла его, впрочем, и давно припозднившаяся карма.

