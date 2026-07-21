В Москве обнаружили мертвым топ-менеджера VIP-терминала "Шереметьево", откуда самолет Пригожина отправился в последний полет

В Москве обнаружили мертвым бывшего топ-менеджера, связанного с VIP-терминалом аэропорта Шереметьево, откуда в 2023 году вылетел самолет Евгения Пригожина. Тело 57-летнего Алексея Коршенко нашли ещё в начале июня, однако подробности дела стали известны только сейчас.

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По предварительным данным, речь идет о самоубийстве, хотя в окружении погибшего эту версию ставят под сомнение. Об этом сообщают российские Telegram-каналы.

Обстоятельства смерти

Алексея Коршенко, бывшего директора терминала деловой авиации "Шереметьево" и экс-заместителя гендиректора компании "Авиа Групп", нашли повешенным 6 июня на балконе его квартиры в Москве. Следствие предварительно рассматривает версию самоубийства, которую также озвучивали российские СМИ.

В то же время знакомые и коллеги погибшего выражают сомнения по поводу этой версии. Известно, что примерно за три недели до смерти Коршенко был уволен с должности, что могло повлиять на его состояние. Попытки журналистов связаться с родственниками не дали результатов.

Связь с полетом Пригожина

Коршенко считается одним из ключевых специалистов, стоящих у истоков создания VIP-терминала Шереметьево, открытого в 2011 году. Именно в этом терминале обслуживался бизнес-джет Embraer Legacy 600, на котором в августе 2023 года совершил свой последний полет основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.

После вылета 23 августа самолёт потерпел крушение в Тверской области, в результате чего погибли все, кто находился на борту. По неофициальной информации, Коршенко мог располагать сведениями о техническом состоянии самолёта перед вылетом.

Карьера и возможные детали дела

Алексей Коршенко работал в авиационной отрасли с конца 1990-х годов, в частности начинал карьеру в "Аэрофлоте", а впоследствии перешел в компанию "Авиа Групп", которая управляет бизнес-терминалами в Шереметьево и Пулково. В 2011 году он возглавил дочернюю структуру "АГ Терминал", отвечавшую за работу VIP-терминала.

По отдельным данным, во время технического обслуживания самолета Пригожина перед вылетом фиксировались неисправности, в частности связанные с оборудованием. В то же время официального подтверждения связи между этими обстоятельствами и смертью Коршенко нет, а следствие продолжает рассматривать основную версию самоубийства.

Напомним, в Москве обнаружили мертвым российского военачальника, генерал-полковника Станислава Петрова. Это произошло утром 4 мая в его квартире в центре города. Предварительно установлено, что он мог покончить жизнь самоубийством.

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