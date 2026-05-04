В Москве нашли мертвым основателя войск РХБЗ России. Фото

В Москве обнаружили мертвым российского военачальника, генерал-полковника Станислава Петрова. Это произошло утром 4 мая в его квартире в центре города. Предварительно установлено, что он мог совершить самоубийство.

Информацию распространили российские СМИ со ссылкой на источники в силовых структурах и родственников погибшего. По их данным, тело обнаружили около 7 утра. Возле него нашли пистолет, а обстоятельства смерти пока уточняются.

Один из собеседников журналистов отметил, что "основная версия – самоубийство".

Станислав Петров занимал высокие должности в военной системе СССР и России. Он был последним командующим войсками химической защиты Советского Союза, а после его распада возглавил вновь созданные войска радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ РФ). На этой должности он работал до 2001 года.

Впоследствии Петров перешел к научной деятельности. Он работал в военном институте, а также был главным редактором профильного издания. Такие переходы для военных его уровня – не редкость, но все равно выглядит как постепенный уход от активной службы.

Обстоятельства смерти

Тело 87-летнего мужчины нашли в квартире в здании, известном как Дом на набережной на улице Серафимовича. Это один из известных адресов в Москве. По предварительным данным, смерть наступила утром, точное время еще устанавливается.

Рядом с телом обнаружили огнестрельное оружие. Следователи рассматривают версию самоубийства как основную. Других официальных деталей пока немного, но, вероятно, проверяют и дополнительные обстоятельства.

Согласно открытым данным, Петров также работал главным научным сотрудником в 27-м научном центре. Это учреждение находится под санкциями ЕС, США, Великобритании, Швейцарии, Украины и Канады из-за причастности к разработке и применению химических веществ в военных целях.

