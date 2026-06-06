В Москве на крыше многоэтажки установили ЗРК "Панцирь". Видео

В московском районе Сокольники на крыше жилой многоэтажки установили систему противовоздушной обороны. Зенитно-ракетный комплекс "Панцирь" выгрузили на крышу дома с помощью вертолета.

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Об этом сообщило росмедиа, опубликовав видео установки комплекса. Интересно, что это не первый такой случай установки ПВО на многоэтажках в России.

Что известно

В сети опубликовали видео того, как с вертолета выгружают ЗРК "Панцирь" на крышу гражданской жилой многоэтажки в Москве. По словам источника, установку осуществили 5 июня. Комплекс установили, как отмечается, на крышу бизнес-комплекса "Дом в Сокольниках" неподалеку от станции метро "Сокольники".

"В пятницу на крышу жилой высотки в московском районе Сокольники вертолеты установили зенитно-ракетный комплекс, сообщил один из местных жителей", – говорится в материале.

На видео виден процесс монтажа зенитно-ракетного комплекса на крышу высотки в Москве. Установка осуществляется с воздуха – с помощью вертолета, который поднимает элементы системы на высоту. Развертывание средств противовоздушной обороны осуществляется непосредственно в городской застройке.

В материале отмечается, что на кадрах именно противодронная модификация "Панциря".

Речь идет о том, что это может быть модификация комплекса "Панцирь-СМД-Э", предназначенная для борьбы с беспилотниками.

Россияне уже не впервые устанавливают ПВО на крыши домов

Это уже не первый такой случай размещения россиянами ПВО на крышах своих домов. Так, в конце мая такой же ЗРК установили на крышу стеклянного небоскреба в Москве. По оценкам, такие действия могут свидетельствовать о стремлении российских властей усилить защиту от беспилотных летательных аппаратов, которые все чаще достигают территории столицы.

Что известно о ЗРК "Панцирь-СМД-Э"

Эта система имеет стационарное исполнение и может работать в так называемой распределенной конфигурации – когда несколько боевых модулей подключаются к одной радиолокационной станции.

В состав комплекса входит стационарный боевой модуль с пусковыми установками, радиолокационная станция, способная одновременно отслеживать несколько воздушных целей, а также оптоволоконная система связи между элементами. Рабочее место оператора может размещаться на расстоянии до 500 метров от основных компонентов.

Особенностью этой версии "Панциря" является отказ от 30-мм автоматических пушек, которые были характерны для предыдущих модификаций. Вместо них комплекс оснащен малогабаритными ракетами, предназначенными для эффективного перехвата беспилотников на расстоянии до 7 километров и высоте до 5 километров.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что в России наблюдается дефицит современных систем противовоздушной обороны, в частности комплексов "Панцирь". На фоне активных ударов украинских беспилотников страна-агрессор вынуждена искать альтернативные решения для защиты своих территорий.

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