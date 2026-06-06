УкраїнськаУКР
русскийРУС

В Москве на крыше многоэтажки установили ЗРК "Панцирь". Видео

Анна Якубец
Новости России
2 минуты
2,0 т.
ПВО России
Google Subscribe

Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google

Подписаться

В московском районе Сокольники на крыше жилой многоэтажки установили систему противовоздушной обороны. Зенитно-ракетный комплекс "Панцирь" выгрузили на крышу дома с помощью вертолета.

Об этом сообщило росмедиа, опубликовав видео установки комплекса. Интересно, что это не первый такой случай установки ПВО на многоэтажках в России.

Что известно

В сети опубликовали видео того, как с вертолета выгружают ЗРК "Панцирь" на крышу гражданской жилой многоэтажки в Москве. По словам источника, установку осуществили 5 июня. Комплекс установили, как отмечается, на крышу бизнес-комплекса "Дом в Сокольниках" неподалеку от станции метро "Сокольники".

"В пятницу на крышу жилой высотки в московском районе Сокольники вертолеты установили зенитно-ракетный комплекс, сообщил один из местных жителей", – говорится в материале.

На видео виден процесс монтажа зенитно-ракетного комплекса на крышу высотки в Москве. Установка осуществляется с воздуха – с помощью вертолета, который поднимает элементы системы на высоту. Развертывание средств противовоздушной обороны осуществляется непосредственно в городской застройке.

В материале отмечается, что на кадрах именно противодронная модификация "Панциря".

Речь идет о том, что это может быть модификация комплекса "Панцирь-СМД-Э", предназначенная для борьбы с беспилотниками.

В Москве на крыше многоэтажки установили ЗРК "Панцирь". Видео

Россияне уже не впервые устанавливают ПВО на крыши домов

Это уже не первый такой случай размещения россиянами ПВО на крышах своих домов. Так, в конце мая такой же ЗРК установили на крышу стеклянного небоскреба в Москве. По оценкам, такие действия могут свидетельствовать о стремлении российских властей усилить защиту от беспилотных летательных аппаратов, которые все чаще достигают территории столицы.

В Москве на крыше многоэтажки установили ЗРК "Панцирь". Видео

Что известно о ЗРК "Панцирь-СМД-Э"

Эта система имеет стационарное исполнение и может работать в так называемой распределенной конфигурации – когда несколько боевых модулей подключаются к одной радиолокационной станции.

В состав комплекса входит стационарный боевой модуль с пусковыми установками, радиолокационная станция, способная одновременно отслеживать несколько воздушных целей, а также оптоволоконная система связи между элементами. Рабочее место оператора может размещаться на расстоянии до 500 метров от основных компонентов.

Особенностью этой версии "Панциря" является отказ от 30-мм автоматических пушек, которые были характерны для предыдущих модификаций. Вместо них комплекс оснащен малогабаритными ракетами, предназначенными для эффективного перехвата беспилотников на расстоянии до 7 километров и высоте до 5 километров.

В Москве на крыше многоэтажки установили ЗРК "Панцирь". Видео

Ранее OBOZ.UA писал о том, что в России наблюдается дефицит современных систем противовоздушной обороны, в частности комплексов "Панцирь". На фоне активных ударов украинских беспилотников страна-агрессор вынуждена искать альтернативные решения для защиты своих территорий.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!

РоссияМоскваВойна в УкраинеВооружениеВзрывы в РоссииРоссия - страна-агрессорПВО
Редакционная политика