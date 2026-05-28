В Москве начали устанавливать ЗРК на небоскребы. Видео

В Москве начали размещать системы противовоздушной обороны непосредственно на крышах жилых и деловых небоскребов. В сети появились видео, на которых видно установку зенитно-ракетного комплекса с помощью вертолета.

Видео дня

Это свидетельствует об усилении мер защиты столицы РФ на фоне атак беспилотников. Соответствующие кадры публикуют соцсети.

В частности, зафиксирован процесс монтажа зенитно-ракетного комплекса на крыше стеклянного небоскреба в Москве. Установка осуществляется с воздуха – с помощью вертолета, который поднимает элементы системы на высоту. Речь идет о развертывании средств противовоздушной обороны непосредственно в городской застройке.

По оценкам, такие действия могут быть связаны со стремлением российских властей усилить защиту от беспилотных летательных аппаратов, которые все чаще достигают территории столицы. В то же время размещение военных объектов на гражданских зданиях создает дополнительные риски для населения.

Предположительно, речь идет о новейшей модификации комплекса "Панцирь-СМД-Э".

Что известно о Панцирь-СМД-Э

Эта система имеет стационарное исполнение и может работать в так называемой распределенной конфигурации – когда несколько боевых модулей подключаются к одной радиолокационной станции.

В состав комплекса входит стационарный боевой модуль с пусковыми установками, радиолокационная станция, способная одновременно отслеживать несколько воздушных целей, а также оптоволоконная система связи между элементами. Рабочее место оператора может размещаться на расстоянии до 500 метров от основных компонентов.

Особенностью этой версии "Панциря" является отказ от 30-мм автоматических пушек, которые были характерны для предыдущих модификаций. Вместо них комплекс оснащен малогабаритными ракетами, предназначенными для эффективного перехвата беспилотников на расстоянии до 7 километров и высоте до 5 километров.

Как писал OBOZ.UA, в ночь на 17 мая Москва и Подмосковье оказались под атакой дронов. Взрывы раздавались в ряде городов, россияне жаловались на пожары, сообщалось о поражении Московского НПЗ и крупного производителя полупроводников и электроники, а также об атаке на нефтеналивную станцию и аэропорт "Шереметьево".

Тем временем российская ПВО множила последствия атаки, ударяя по жилым домам. Местные власти заявили о погибших и раненых.

Вскоре было официально подтверждено, что Силы обороны Украины совместно со Службой безопасности Украины атаковали предприятия военно-промышленного комплекса и нефтяную инфраструктуру России. В Московской области под удар попали несколько ключевых объектов, среди которых завод "Ангстрем", Московский НПЗ, а также нефтеперекачивающие станции "Солнечногорская" и "Володарское".

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал атаку украинских беспилотников на Москву и Московскую область. Он отметил, что война вполне предсказуемо возвращается в "родную гавань", и это четкий сигнал, что не стоит связываться с Украиной и идти несправедливой захватнической войной против другого народа.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!