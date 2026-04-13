В России дефицит 'Панцирей': как страна-агрессор пытается залатать дыры в ПВО

В России наблюдается дефицит современных систем противовоздушной обороны, в частности комплексов "Панцирь". На фоне активных ударов украинских беспилотников страна-агрессор вынуждена искать альтернативные решения для защиты своих территорий.

Видео дня

Одним из таких шагов стало использование так называемых гибридных систем ПВО. Об этом сообщил советник министра обороны Украины Сергей "Флеш" Бескрестнов.

По его словам, Россия делает основную ставку на зенитные ракетные комплексы в противодействии украинским дальнобойным ударам. Речь идет, в частности, об атаках беспилотников, которые все чаще достигают целей в глубине российской территории.

В то же время имеющихся систем противовоздушной обороны, в частности комплексов "Панцирь", не хватает для прикрытия всей страны. Это создает уязвимости, которые украинские силы активно используют.

"Панцирь" – один из ключевых элементов ближней ПВО РФ, предназначенный для защиты важных объектов от воздушных угроз, включая дроны и крылатые ракеты. Его нехватка заставляет российское командование перераспределять ресурсы и оставлять часть территорий менее защищенными.

На фоне дефицита стандартных комплексов Россия начала применять нестандартные решения. Речь идет о создании так называемых гибридных систем ПВО, которые сочетают элементы различных типов вооружения.

В частности, в российском городе Орел была зафиксирована автомобильная пусковая установка, адаптированная для запуска ракет класса "воздух–воздух" Р-77-1. В обычных условиях такие ракеты используются авиацией для поражения воздушных целей.

Их установка на наземные платформы свидетельствует о попытках компенсировать недостаток специализированных зенитных комплексов. В то же время эффективность таких решений остается под вопросом, поскольку они не предназначены для полноценной работы в составе наземной ПВО.

Эксперты отмечают, что рост количества украинских дальнобойных ударов заставляет Россию адаптировать свою оборону. В то же время эти адаптации часто носят временный характер и не решают проблему комплексно.

"Как известно, в борьбе с нашими дипстрайками россия делает ставку на зенитную и ракетную ПВО. "Панцирей" не хватает на всю страну, и начали появляться гибридные системы. Так, в городе Орел была замечена автомобильная пусковая установка для ракет класса "воздух-воздух" Р-77-1", - отметил советник министра.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!