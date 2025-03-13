В Краснодарском крае раздались взрывы и вспыхнул пожар: сообщают об атаке дронов. Фото и видео

В стране-агрессоре России в ночь на четверг, 13 марта, снова пожаловались на взрывы. Громко было в Краснодарском крае РФ, который якобы атаковали беспилотники.

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Об этом писали российские пропагандистские каналы в Telegram. На опубликованных в сети кадрах, слышно работу российской ПВО, а также видно, как на месте прилетов вспыхнул сильных пожар.

Что именно загорелось пока не известно. Местные власти пока взрывы в Краснодарском крае не комментировали.

Отметим, что также россияне в сети жаловались на взрывы в Воронежской области. Там БПЛА якобы атаковали "объекты инфраструктуры", на местах прилетов вспыхнул пожар.

Предварительно есть информация, что горят объекты газовой инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что БПЛА устроили массированную атаку на Москву и Подмосковье. Взрывы в ночь на 11 марта гремели в разных районах российской столицы.

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины сообщили, что под ударом была нефтебаза в городе Серпухов в Московской области. Речь идет о НПЗ, способном перерабатывать 11 млн тонн нефти в год.

Предприятие обеспечивает 40-50% потребностей города в дизеле и бензине. Также военное командование Украины подчеркнуло, что объекты гражданской инфраструктуры были повреждены в результате действий вражеской противовоздушной обороны.

Как сообщал OBOZ.UA, в разведке Великобритании утверждают, что способность Украины наносить массированные удары по территории РФ доставляет определенное неудобство руководству Кремля. В частности, массированный налет украинских БПЛА на столицу РФ привел к пожарам и остановил работу всех московских аэропортов.

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