В Каспийском море тонет иранское грузовое судно: могло перевозить оружие из Ирана в Россию

В Каспийском море, вблизи акватории Туркменистана, тонет иранский сухогруз Rona. Корабль мог ходить по тому же маршруту, который используют и суда-перевозчики оружия из Ирана в Россию.

Об этом сообщает пресс-служба МИД Туркменистана. Членов экипажа, который состоял из граждан Ирана и Индии, удалось спасти с корабля.

Кораблекрушение в Каспийском море

Сейчас Душанбе проводит формальные процедуры, предусмотренные международными правилами, в частности установление всех обстоятельств происшествия. В каком состоянии моряки, не сообщается.

В то же время российское оппозиционное издание "Важные истории" сообщило, что согласно данным систем морского мониторинга, в течение октября 2024 года – декабря 2025 года Rona около двадцати раз заходил в порты Астрахани, Махачкалы и Азова, осуществляя переходы из Амирабада и Анзели.

На момент подачи сигнала корабль выполнял рейс в направлении Астрахани по маршруту, который, по открытым данным, использовался для регулярного морского сообщения между Ираном и Россией.

Три года назад журналисты-расследователи американского телеканала CNN установили, что основной маршрут вероятных морских поставок оружия из Ирана в Россию проходит через Каспийское море между Астраханью, Амирабадом и Анзели. С усилением сотрудничества между Тегераном и Москвой этот путь стали использовать для перевозки дронов и боеприпасов, которые Россия применяет в войне против Украины.

При этом, аналитики также фиксировали подозрительное поведение кораблей: на бортах выключали системы отслеживания, длительные периоды без передачи данных и рейсы без официальных заходов в порты.

Напомним, ранее американский телеканал CNN сообщил, что Россия построила крупнейший в стране завод по производству беспилотников Shahed-136, тем самым оставив Иран без контроля над производством, развивая собственные технологии.

Как сообщал OBOZ.UA, верховный лидер Ирана Али Хаменеи имеет подготовленный "план Б" на случай резкого обострения ситуации в стране, и может сбежать в Москву.

