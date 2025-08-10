Между Ираном и Россией назревает конфликт из-за производства "Шахедов": Москва пошила союзника в дураки – CNN

Россия построила крупнейший в стране завод по производству иранских беспилотников типа "Шахед". Теперь Москва оставила Тегеран без контроля над производством, развивая собственные технологии беспилотников.

Об этом пишет CNN. Речь идет о заводе "Алабуга", расположенном в 600 милях к востоку от Москвы в Татарстане. Там производят все большее количество иранских ударных дронов "Шахед-136" (известных в России как "Герань"), но человек, который стоит за этим объектом, считает, что это может быть одним из его самых больших достижений.

"Это полностью готовый объект", – отметил генеральный директор Тимур Шагивалеев в документальном фильме о крупнейшем в РФ заводе по производству дронов, объясняя, что большинство компонентов для дрона сейчас производятся на месте. "Алюминиевые прутки поступают, из них изготавливаются двигатели; микроэлектроника изготавливается из электрических чипов; фюзеляжи изготавливаются из углеродного волокна и стекловолокна – это полностью готовый объект".

Российский журналист в этом же фильме заметил, что это "наконец-то что-то, чего нет ни у кого больше". Аналитики считают, что около 90% производства "Шахед-136" сейчас происходит именно в России, что свидетельствует о глубокой интеграции иранских технологий в российскую военно-промышленную систему.

Учитывая это, спутниковые снимки от 12 июля 2025 года показывают, что объект в Алабуге продолжает расширяться, появляются новые производственные мощности, несколько новых складов, общежития для работников, что позволит ему экспоненциально увеличить производство. Также там заметили три позиции противовоздушной обороны для защиты объекта от атак.

Аналитики, с которыми общался CNN, считают, что этот рост позволит России потенциально экспортировать обновленную и проверенную в боях версию беспилотника, который она изначально импортировала из Ирана, возможно, даже в сам Тегеран.

Между Ираном и Россией назревает конфликт

В то же время западные источники сообщают о разрыве в сотрудничестве между Москвой и Тегераном. Иранское руководство недовольно тем, что Россия не выполняет все свои обязательства и ограничивает поддержку не только БПЛА, но и ракетами и другими средствами, несмотря на собственные военные проблемы и санкции.

Это недовольство фактически бушевало в течение 12-дневной бомбардировочной кампании Израиля, направленной против иранской программы ядерного оружия в июне, во время которой заявления России об осуждении были восприняты как мизерная поддержка страны, которая помогает Москве с начала ее полномасштабного вторжения в Украину.

Аналитик тегеранского Центра стратегических исследований Ирана Али Акбар Дарейни объясняет, что Иран ожидал большей помощи от России, в частности в виде военной и технологической поддержки. Москва действует исключительно в рамках своих интересов и не выходит за рамки транзакционных отношений.

"Иран, возможно, ожидал, что Россия сделает больше или предпримет больше шагов, не будучи при этом обязанной. Они могут не вмешиваться военным путем, но могут усилить оперативную поддержку, в частности, поставкой оружия, технологической поддержкой, обменом разведывательными данными и т.д.", – заявил эксперт.

Однако дистанционный подход России не стал неожиданностью для представителя западной разведки, с которым общался CNN, который утверждал, что это демонстрирует "чисто транзакционный и утилитарный характер" российского сотрудничества с Ираном.

"Это явное отстранение демонстрирует, что Россия никогда не вмешивается за пределы своих непосредственных интересов, даже когда партнер – в этом случае важный поставщик беспилотников – подвергается нападению", – сказали эксперты.

Что известно о стратегическом партнерстве между РФ и Ираном

После начала полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года Россия начала закупать у Ирана ударные беспилотники Shahed. Уже в начале 2023 года стороны заключили контракт на $1,75 млрд для организации производства дронов на территории РФ.

План предусматривал изготовление 6000 аппаратов до сентября 2025 года, но это количество собрали почти на год раньше. По данным Минобороны Украины, завод "Алабуга" сейчас выпускает более 5500 дронов ежемесячно, причем делает это эффективнее и дешевле, чем раньше.

В украинской разведке сообщили, что в 2022 году один дрон стоил России в среднем $200 тыс., а в 2025 году – около $70 тыс. Также беспилотники модернизировали: они получили улучшенную связь, более долговечные батареи и более мощные боеголовки, что усложняет их перехват.

По оценке западной разведки, Иран сначала одобрял локализацию около 90% производства Shahed-136 в РФ, но модернизация и полная интеграция разработки в российский ВПК стали для Тегерана неожиданностью. Это привело к постепенной потере Ираном контроля над конечным продуктом, который теперь преимущественно создается в России.

"Эта эволюция знаменует собой постепенную потерю контроля Ирана над конечным продуктом, который сейчас в значительной степени производится локально и независимо", – пояснил источник. Они добавили, что конечная цель Москвы – "полностью овладеть производственным циклом и освободиться от будущих переговоров с Тегераном"...

Аналитик Али Акбар Дарейни описывает отношения Москвы и Тегерана как сочетание сотрудничества и конкуренции, подчеркивая, что российская сторона стремится получать больше, отдавая минимум. По его словам, Иран предоставил России беспилотники, технологии и производственную базу не бесплатно, но не получает полной отдачи.

В процессе расширения, по словам источников, "Алабуга" не смогла выполнить обязательства перед своими иранскими партнерами. Кроме потери контроля над конечным продуктом, иранские власти и компании, в частности Sahara Thunder, жаловались на то, что некоторые платежи не были осуществлены, частично из-за удушающих международных санкций, под которыми российская экономика находится уже более трех лет.

Дополнительным источником недовольства стало блокирование передачи иранской стороне российских аэронавигационных технологий, обещанных в рамках военно-технического соглашения. CNN сообщает, что запросила комментарий у руководства "Алабуги", но ответа пока нет.

Иран отошел от международной сферы после военного конфликта с Израилем

Прекращение огня между Израилем и Ираном привело к тому, что Тегеран в основном отошел от международной сферы, чтобы перегруппироваться, реорганизоваться и восстановить то, что было разрушено во время конфликта. И в дополнение к широко разрекламированным повреждениям ядерных объектов Ирана, Израиль атаковал несколько других иранских объектов.

На фоне этого бывший инспектор ООН Дэвид Олбрайт считает, что расширение российского завода "Алабуга" может открыть путь для отправки модернизированных дронов Shahed обратно в Иран. Он отметил, что после уничтожения части иранских производственных мощностей и интенсивного использования беспилотников стране нужно быстро пополнить свои запасы.

"Некоторые [иранские] производственные мощности беспилотников были разбомблены, и они выпустили много [беспилотников], поэтому, чтобы создать запасы, они могут это сделать", — сказал Олбрайт. "А затем Иран мог бы провести обратное проектирование или получить технологию для производства Шахеда лучшего качества. Я думаю, что это очень опасно".

Возможно, в Тегеран также попадает другая военная техника. Данные отслеживания полетов из открытых источников показывают, что 11 июля военный грузовой самолет Ил-76 авиакомпании Gelix вылетел из Москвы в Тегеран.

Ил-76 – это тяжелый транспортный самолет, который часто используется российскими военными для перевозки войск и военной техники, а авиакомпания Gelix Airlines в прошлом была связана с перевозкой военной техники. Самолет провел на земле около трех часов, а затем вернулся в Москву.

CNN не смог подтвердить, что было на борту, но иранские СМИ сообщили, что это были последние компоненты российской системы противовоздушной обороны С-400.

Эти последние события подчеркивают основное убеждение Дарейни относительно отношений между двумя странами: хотя может существовать напряженность, в конце концов Иран также получит выгоду от партнерства.

"Иран получил и, очень вероятно, получит все необходимое для собственной безопасности. То ли военная техника, то ли экономическое сотрудничество, технологии или все, что ему нужно", – отметил эксперт.

Как сообщал OBOZ.UA, иранская делегация тайно посетила российские научные учреждения, которые занимаются ядерными технологиями двойного назначения. Визит состоялся на фоне растущих опасений на Западе относительно возможной активизации иранской ядерной программы, которую официально приостановили в 2003 году.

