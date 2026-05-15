В ISW объяснили, что стоит за сменой в России губернаторов двух приграничных с Украиной областей

Кремль устроил "чистки" среди руководителей приграничных российских регионов. На днях российский диктатор сменил губернаторов Брянской и Белгородской областей, им на смену назначены бывший "глава" оккупационного "правительства "ЛНР" и военный преступник, участник войны против Украины.

Кадровые "ротации" связаны с попыткой Кремля возложить ответственность на региональных чиновников за собственный провал безопасности на границах РФ. К таким выводам пришли в Институте изучения войны (ISW).

Кремль меняет руководителей Брянской и Белгородской областей

В России началась новая волна кадровых перестановок в приграничных регионах. Путин 13 мая своими указами уволил губернаторов Белгородской области Вячеслава Гладкова и Брянской области Александра Богомаза с занимаемых должностей. Они, как указано в указах, якобы подали в отставку "по собственному желанию".

Обоим чиновникам диктатор сразу же выбрал замену – пока с приставкой "и.о.". Руководить Белгородской областью будет заместитель губернатора Иркутской области генерал-майор Александр Шуваев, а Брянскую возглавит бывший заместитель губернатора Челябинской области и "глава" оккупационного "правительства "ЛНР" Егор Ковальчук.

Эти назначения сюрпризом не стали.

"ISW впервые получила сообщение в начале апреля 2026 года о том, что Кремль рассматривает возможность замены Гладкова на Шуваева, который является выпускником программы "Время героев", целью которой является назначение участников войны в Украине на различные государственные должности. Российский оппозиционный источник "Медуза", ссылаясь на источник, близкий к Администрации президента России, отметил, что российский политический блок хотел, чтобы новый губернатор Белгородской области имел больше опыта в гражданском управлении, но в итоге остановился на Шуваеве", – отмечают аналитики.

Увольнение Богомаза и Гладкова стали продолжением "чисток", устроенных Москвой в приграничных регионах РФ.

"Замена Гладкова и Богомаза состоялась после серии увольнений и арестов других должностных лиц приграничных областей. Кремль преследовал и обвинял бывших должностных лиц Курской, Белгородской и Брянской областей в собственной неспособности должным образом отреагировать на вторжение Украины в Курскую область в 2024 году и украинские трансграничные рейды в 2023 и 2024 годах", –– указано в материале.

Так, в 2024 году Кремль дважды менял губернаторов Курской области: Роман Старовойт потерял должность в мае, его преемник Алексей Смирнов – в декабре

"Замена Гладкова и Богомаза знаменует собой смены руководства во всех трех российских областях, граничащих с севером Украины, с момента начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году", – констатировали аналитики.

В ISW отметили, что жители Белгородской и Брянской областей регулярно жаловались на недостаточные усилия российских властей по защите регионов от последствий украинских ударов и реагирования на них. Поэтому эти увольнения могут быть попыткой Кремля отвести недовольство от Путина и правящей партии "Единая Россия" перед выборами в Госдуму в сентябре 2026 года.

"Гладков также открыто критиковал последствия отключения мобильного интернета и Telegram в приграничье Белгородской области, и Кремль, возможно, заменил Гладкова кем-то, кого считает более лояльным", – добавили в ISW.

Белгородскую область возглавил военный преступник

В ISW подчеркнули, что новый глава Белгородской области Шуваев командовал подразделениями, совершившими в Украине военные преступления. Это лишь помогло ему стать "частью новой "элиты", которую Путин формирует в российском правительстве через программу "Время героев".

Так, Шуваев ранее командовал 4-й отдельной мотострелковой бригадой (3-я общевойсковая армия, бывший 2-й армейский корпус "ЛНР") с февраля 2022 года по август 2022 года во время боев за Северодонецк и Лисичанск (Луганская область).

Во время боев за Авдеевку в Донецкой области он был командиром 1-й мотострелковой бригады (51-я общевойсковая армия, бывший 1-й армейский корпус "ДНР"). Под командованием Шуваева упомянутое российское подразделение совершило многочисленные военные преступления, в частности казни украинских военнопленных в Авдеевке и ее окрестностях.

"Кремль прилагает согласованные усилия для назначения ветеранов войны в Украине, которые прошли программу "Время героев", на местные, муниципальные, региональные и федеральные должности с целью реинтеграции военнослужащих в российское общество и укрепления гражданско-военных отношений и поддержки войны. Решение Кремля заменить Гладкова Шуваевым, вероятно, является частью его долгосрочных усилий по милитаризации российского правительства за счет лоялистов и провоенных ветеранов", – резюмировали в ISW.

