Путин сменил губернаторов двух приграничных с Украиной областей: что происходит

Глава Кремля Владимир Путин отправил в отставку губернаторов двух приграничных с Украиной российских регионов – Белгородской и Брянской областей. На их места назначил (в статусе исполняющих обязанности) генерала "СВО" Александра Шуваева и экс-главу "правительства ЛНР" Егора Ковальчука – участников инициированных российскими властями "кадровых программ".

Видео дня

Об этом сообщила "Новая газета". С обоими новыми назначенцами Путин провел предварительные встречи в Кремле.

Также Путин принял отставку их предшественников – Вячеслава Гладкова и Александра Богомаза. В Кремле заявили, что они решили оставить должности по собственному желанию. Хотя по данным Русской службы BBC, по крайней мере Гладков в отставку не собирался. Одной из причин его увольнения могла быть чрезмерная популярность чиновника в России, которая начала выделять его на фоне других губернаторов, что не могло нравиться Кремлю.

Белгородскую область возглавил генерал, который воевал против Украины

Исполняющим обязанности губернатора Белгородской области российский диктатор назначил генерал-майора Александра Шуваева – участника войны против Украины и программы "Время героев", которую Кремль создал для продвижения военных во власть.

До этого Шуваев работал заместителем губернатора Иркутской области, а ранее строил военную карьеру. Он участвовал в войнах России в Грузии, Сирии и Украине, а также получил звание "Героя России" за участие в "СВО".

На фронте он командовал 1-й мотострелковой бригадой так называемой "ДНР", бойцов которой обвиняли в расстрелах украинских военнопленных.

"Новая газета" также пишет, что назначение Шуваева ранее уже обсуждалось, однако его откладывали из-за скандала перед "важной встречей" с Путиным. По информации источников издания, генерал перед ней напился, поскольку имеет проблемы с алкоголем.

Брянскую область Путин отдал экс-главе "правительства ЛНР"

Исполняющим обязанности губернатора Брянской области стал Егор Ковальчук – бывший руководитель так называемого "правительства ЛНР" и выпускник кремлевской "школы губернаторов".

До работы на оккупированной Луганщине Ковальчук был заместителем губернатора Челябинской области и возглавлял город Миас. В 2024 году Россия назначила его руководить оккупационной администрацией на захваченной части Луганской области Украины.

В Кремле продолжают продвигать участников войны во власть

Оба новых назначения связаны с кадровыми программами Кремля, которые должны интегрировать участников войны против Украины в систему российской власти.

После назначения Шуваев станет одним из самых высоких по должности ветеранов российско-украинской войны среди региональных чиновников РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, российское командование решило избавиться от одного из своих Z-блогеров, автора Telegram-канала "Тринадцатый". Егора Гузенко с переломанной ногой бросили в штурм. Он воевал против Украины на стороне РФ еще с 2014 года, но разгневал Кремль критикой российского диктатора Путина из-за лжи, неспособности победить Украину и блокировки интернета.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!