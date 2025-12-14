В российском Белгороде поздно вечером 14 декабря включились сирены воздушной тревоги, после чего прогремел сильный взрыв. Предварительно, прилет был по газотурбинной ТЭЦ "Луч".

Видео дня

После "бавовны" в некоторых районах начались перебои с электроснабжением. Видео (в том числе момента взрыва) и фото обесточенных улиц местные жители опубликовали в интернет-пабликах.

После атаки цель (вероятно, ТЭЦ "Луч") загорелась. Пропагандистские Telegram-каналы заявили о "ракетном ударе".

"По предварительным данным, пострадавших нет. В результате обстрела зафиксированы серьезные повреждения объектов инженерной инфраструктуры. Также повреждены окна в шести многоквартирных и одном частном доме", – писал один из пособников Кремля, губернатор Вячеслав Гладков.

Жители города жаловались на отсутствие света, в некоторых также не было воды.

Как сообщал OBOZ.UA, в Москве вечером 14 декабря тоже звучали взрывы. До столицы страны-агрессора долетели дроны, армии РФ пришлось применять противовоздушную оборону.

