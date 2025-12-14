Москву атакуют дроны: россияне в сети жалуются на взрывы. Видео

В Москве вечером в воскресенье, 14 декабря, прозвучали взрывы. До столицы страны-агрессора долетели дроны, армии РФ пришлось применять противовоздушную оборону.

Соответствующими видеозаписями местные жители поделились в интернет-пабликах. На камеру запечатлен момент одного из взрывов, а также длинный след в небе от ПВО.

В министерстве обороны государства-агрессора утверждают, что с 17:00 до 20:00 (время по Киеву) над территорией Московского региона якобы было уничтожено два украинских БПЛА.

Многие пропагандистские СМИ и Telegram-каналы новости о взрывах игнорировали либо перепечатали только отчет МО РФ.

Добавим, что ранним утром и незадолго до полудня 14 декабря аэропорты Московской области РФ временно закрывали из-за угрозы БПЛА.

Как ранее писал OBOZ.UA, вечером 13 декабря и ночью 14-го в России и на временно оккупированных территориях Украины было неспокойно – оккупанты пытались отразить воздушную атаку. Работала ПВО российских захватчиков, но, предварительно, произошло немало прилетов.

