В Азовском море затонул российский сухогруз: один член экипажа погиб, двое пропали без вести. Фото

В акватории Азовского моря затонуло российское судно типа "Волго-Балт", следовавшее с грузом пшеницы, похищенной в Украине. В результате аварии погиб один член экипажа, еще двое до сих пор считаются пропавшими без вести.

Остальные моряки смогли добраться до берега оккупированной Херсонской области. Об этом сообщил представитель российской оккупационной администрации Херсонской области Владимир Сальдо.

Отмечается, что судно "Волго-Балт" следовало с грузом пшеницы и потерпело крушение в акватории Азовского моря. Всего на борту находились 12 человек, все граждане России.

На берегу было найдено 9 членов экипажа, которые смогли самостоятельно покинуть судно. Старший помощник капитана 1991 года рождения погиб, еще двое членов экипажа остаются пропавшими без вести.

Сейчас обстоятельства аварии выясняются: следователи и спасательные службы проводят комплексные мероприятия для установления причин инцидента.

Напомним, Египет больше не будет принимать ворованное с временно оккупированных территорий украинское зерно, которое экспортирует страна-агрессор Россия. В то же время Египет намерен увеличить легальный импорт зерна из Украины.

Ранее международное журналистское расследование выявило новые факты незаконного вывоза украинского зерна с оккупированных территорий. Выяснилось, что продукция из Мариуполя попадает в Турцию, в частности в компанию, связанную с программами ООН.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно украинская разведка обнаружила еще более полусотни судов, которые способствуют российской агрессии против Украины – оккупанты их используют для экспорта зерна, украденного на оккупированных украинских территориях. Чтобы скрыть происхождение товара, суда ходят под флагами 15 различных иностранных государств.

