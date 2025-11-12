Упал прямо во время показа: в России оконфузились с презентацией первого человекоподобного работа с ИИ. Видео

В столице страны-агрессора РФ попытались представить человекоподобного робота с искусственным интеллектом, однако снова оконфузились. Аппарат, которого назвали AIdol, вышел на сцену, попытался махнуть рукой и упал.

Видео дня

Конфуз произошел во время демонстрации "возможностей" робота. Об этом пишут российские Telegram-каналы.

Неудачная попытка россиян работы с ИИ

Инцидент с роботом произошел под эпический саундтрек из американского фильма "Рокки". В начале презентации робот AIdol медленно вышел на сцену в сопровождении двух сотрудников. Пройдя несколько шагов, робот попытался выполнить простое действие – взмахнуть рукой, но, потеряв равновесие, накренился и упал.

Презентацию немедленно прервали. Сотрудники поспешно подняли робота и, пытаясь скрыть произошедшее от глаз публики и журналистов, накрыли место инцидента черной тканью, после чего унесли AIdol со сцены.

Российские изобретатели утверждали, что их робот может свободно передвигаться по поверхности, перемещать предметы и взаимодействовать с людьми. Разработчики заявили, что падение робота во время презентации связано с тестовой настройкой. Также они попытались оправдаться, что проект пока находится на этапе испытаний.

Напомним, на сегодняшний день число увольнений, связанных с заменой человека на искусственный интеллект, продолжает расти. В то же время наблюдается ситуация, когда люди все чаще нанимаются повторно в рамках тенденции "бумеранга увольнений".

Ранее OBOZ.UA сообщал, что работники Центра противодействия цифровой ненависти выяснили, что ChatGPT за считаные минуты предоставит любому ребенку полную, детализированную инструкцию, как самостоятельно напиться, употреблять наркотики, покончить жизнь самоубийством и тому подобное. Более того, ИИ даже напишет для такого ребенка предсмертное письмо – надо только попросить.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!