Уволенных из-за ИИ рабочих начались массово возвращать на работу: Axios рассказал о новом тренде

На сегодняшний день число увольнений, связанных с заменой человека на искусственный интеллект, продолжает расти. В то же время наблюдается ситуация, когда люди все чаще нанимаются повторно в рамках тенденции "бумеранга увольнений".

Это свидетельствует о том, что ИИ, вероятно, пока не станет главным фактором сокращения численности персонала. Об этом говорится в материале Axios.

ИИ лишает человека работы

По данным анализа, проведенного платформой Visier, число увольнений может расти, но при этом люди, уволенные из-за ИИ, все чаще нанимаются повторно. Такая тенденция говорит, что ИИ не станет таким фактором сокращения численности персонала, как его представляют, по крайней мере, в обозримом будущем.

Директор Visier Андреа Дерлер объяснил, что идея о том, что ИИ теперь приходит и заменяет абсолютно все рабочие места, на самом деле все еще не доказана. Также она добавила, что искусственный интеллект может быть "очень удобным объяснением увольнений".

Темпы повторного найма растут даже на фоне внедрения агентов на базе искусственного интеллекта и цифровых работников. Компания Visier изучила данные о 2,4 миллионах сотрудников 142 компаний по всему миру. В ходе анализа, предоставленного эксклюзивно Axios, было установлено, что около 5,3% уволенных сотрудников в итоге снова нанимаются бывшими работодателями.

ИИ пока не сможет полностью заменить человека

Хотя этот показатель оставался относительно стабильным с 2018 года, он всё же вырос. Дерлер отметил, что пока сложно сказать, что именно стало причиной недавнего роста, поскольку данные относятся к прошлому.

Тем не менее, повторный найм свидетельствует о "более серьезной проблеме планирования" для руководителей. Исследователи говорят, что умногих руководителей высшего звена не было времени разобраться в том, что может сделать ИИ и сколько это будет стоить по сравнению с тем, сколько задач может выполнить человек.

По данным программной платформы Orgvue, на каждый доллар, сэкономленный компанией за счет увольнений, приходится 1,27 доллара на ИИ, если учитывать часто упускаемые из виду расходы, такие как страхование по безработице, выходные пособия и многое другое.

Поскольку новости о сокращении численности персонала вызывают беспокойство у работников и радуют некоторых инвесторов, эти данные указывают на то, что предложение вернуться в офис может стать более вероятным, поскольку компании испытывают трудности с внедрением ИИ.

