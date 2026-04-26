Украинские дроны атаковали Ярославский нефтеперерабатывающий завод: на объекте вспыхнул пожар. Фото и видео

Ночью 26 апреля украинские добрые беспилотники вновь посетили город Ярославль в России. В отличие от российских агрессоров, украинские защитники атаковали не жилые дома, а мощное предприятие, работающее на машину войны. В частности, удар пришелся по Ярославскому НПЗ "ЯНОС".

После серии взрывов на территории предприятия возникли пожары. Местные власти еще никак не прокомментировали происходящее, но об атаке на НПЗ собрало информацию Osint-сообщество Exilenova+.

Местные жители утверждают, что слышали более 15 мощных взрывов, от которых тряслись стекла в домах.

В небе были видны яркие вспышки, а на улицах срабатывала сигнализация автомобилей.

О чем речь

Предприятие "Ярославнефтеоргсинтез", или просто ЯНОС" – крупнейший нефтеперерабатывающий завод севера России. Расположен в Ярославле. Специализируется на переработке нефтепродуктов и входит в пятерку крупнейших НПЗ России по объему переработки.

В Вооруженных Силах Украины ЯНОС вместе с другими аналогичными НПЗ России одраху признали законными целями, поскольку предприятие работает на машину российской агрессии.

Удары по НПЗ

Но впервые ВСУ "дотянулись" до этого НПЗ ночью 1 октября 2025 года. Правда, тогда власти области утверждали, что возгорание на заводе якобы не связано с атакой и имеет техногенный характер.

В ночь на 31 октября 2025 года Ярославский НПЗ снова подвергся атаке ударных беспилотников. После удара на территории предприятия также было зафиксировано возгорание, что подтверждали спутниковые данные NASA FIRMS.

12 декабря 2025 года украинские силы вновь ударили по заводу, и на нем начался пожар.

Добрые дроны Украины

А последний (не считая сегодняшнего) удар по указанному НПЗ был нанесен ночью 28 марта 2026 года – завод был атакован беспилотниками FP-1.

Как сообщал OBOZ.UA, также этой ночью в город Мичуринск Тамбовской области РФ наведались добрые дроны. Местные жители и видели в небе БпЛА, и хорошо расслышали их работу. А один из беспилотников удалось даже зафиксировать на видео.

Украина усиливает удары по российской военной и энергетической инфраструктуре в ответ на атаки РФ. Потери противника уже измеряются десятками миллиардов долларов, заявлял ранее президент Владимир Зеленский.

