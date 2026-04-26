В российском Мичуринске фиксируют налет дронов и зарево: целью могла стать нефтеперекачивающая станция. Фото и видео

В город Мичуринск Тамбовской области РФ наведались добрые дроны. Местные жители видели в небе БпЛА и слышали их работу.

Один из беспилотников удалось зафиксировать на видео. "Ой-йой-йой-ой!" – отреагировал мужчина на сильный гул. Куда-то прятаться россиянин не собирался и вместо этого посреди улицы снимал кадры объективного контроля.

Telegram-канал Exilenova+ напомнил, что вблизи Мичуринска расположена ЛПДС (линейная производственно-диспетчерская станция) "Никольское" – объект системы магистральной транспортировки нефтепродуктов.

Она выполняет функции перекачки и диспетчерского контроля потоков, получая продукт со смежных ЛПДС и нефтеперерабатывающих заводов из центральной России через систему "Дружба", после чего распределяет его по магистралям в направлении внутреннего рынка РФ и экспортных маршрутов через Беларусь.

По состоянию на полночь воскресенья, 26 апреля, подтвердить попадание по указанной ЛВДС окончательно не удалось. В сети публиковали фотографию яркого зарева в небе. OSINT-специалисты "КіберБорошна" подтвердили, что снимок действительно был сделан в Мичуринске.

"Если что, в Мичуринске теплицы светятся", – заявили они. Судя по определенному направлению фото, зарево наблюдалось со стороны бывшего совхоза "Зеленый Гай", впрочем чуть дальше от него расположен российский военный аэродром "Мичуринск".

"Пока кадров с поражением нет", – писали в Telegram-канале "КіберБорошно" в 23:34.

Где расположена линейная производственно-диспетчерская станция "Никольское":

Где расположен совхоз "Зеленый Гай" (и аэродром "Мичуринск" чуть западнее):

Кстати, на еще одном видео из Мичуринска россиянка заявляла, что "не горят они, теплицы". Поскольку оператор из нее так себе, непонятно, что конкретно она снимала.

