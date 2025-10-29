У российской авиакомпании сломались почти все самолеты для дальних рейсов: за границей застряли тысячи россиян

Российская авиакомпания РФ Red Wings столкнулась с массовыми техническими неисправностями своего парка: вышли из строя почти все самолеты, выполняющие дальнемагистральные рейсы. В результатетысячи российских туристов застряли за границей.

Об этом сообщают российские СМИ. Отмечается, что сломались два из трех самолетов для дальних рейсов этого перевозчика.

Из-за этого были перенесены рейсы из Нячанга (Вьетнам) в Москву, запланированные на 26 и 27 октября. Туристы говорят, что вынуждены продлевать отпуска за свой счет, потому что не успевают выйти на работу.

В Red Wings заявили, что компания оплатила пассажирам проживание в отелях. Расписание вылетов "уже восстанавливается", добавил представитель перевозчика.

Эта ситуация является очередной иллюстрацией системного кризиса в российской авиации. После западных санкций, введенных из-за развязанной Россией войны против Украины, техническое состояние флота российских перевозчиков резко ухудшилось.

После введения западных ограничений Россия потеряла доступ к легальным поставкам авиационных запчастей, сервисному обслуживанию самолетов и страховым услугам, что особенно болезненно ударило по парку Boeing и Airbus, которые составляют основу гражданской авиации РФ.

Ранее глава "Ростеха" Сергей Чемезов предупреждал, что из-за санкций до 2030 года придется вывести из эксплуатации не менее 200 самолетов Boeing и Airbus.

Россия зависит от иностранных комплектующих

Несмотря на усилия по локализации производства, Россия продолжает полагаться на иностранных поставщиков.

Таможенные данные, с которыми ознакомилось агентство Reuters, показывают, что в 2024 году через посредников из Турции, Китая, Кыргызстана и ОАЭ было импортировано деталей на сумму не менее 300 000 долларов.

Среди них были компоненты французской компании Safran, американской Honeywell и британской Rolls-Royce. Пока нет никаких доказательств того, что эти компании нарушили санкции.

Россия разработала систему параллельного импорта, позволяющую ввозить товары в страну через третьих лиц без ведома или согласия производителя.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия обратилась в ICAO с просьбой ослабить санкции против авиации, объясняя это угрозами безопасности полетов из-за дефицита запчастей и старения парка самолетов. Кремль просит разрешить поставки деталей и услуг обслуживания, зато западные страны рассматривают ограничения как часть ответственности РФ за войну в Украине.

