У Путина цинично заверили, что 'согласились' на перемирие, но сразу выкрутились и заговорили о 'нюансах'

В пятницу, 9 мая в Кремле сделали лицемерное заявление, что якобы Россия сразу поддержала идею 30-дневного перемирия в войне с Украиной. Однако тут же начали выкручиваться и заговорили о "нюансах".

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Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Его цитируют пропагандистские СМИ.

"РФ сразу поддержала идею 30-дневного перемирия с необходимостью учесть нюансы", - сказал представитель российского диктатора Владимира Путина.

Напомним, что вчера, 8 мая, президент США Дональд Трамп призвал Россию и Украину к безусловному прекращению огня на 30 дней. Оно должно быть направлено на достижение мирного соглашения, подчеркнул американский лидер. Трамп также пригрозил, что если прекращение огня не будет соблюдено, США и их партнеры введут дальнейшие санкции.

Перед этим Трамп поговорил по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским. Глава государства в разговоре с Трампом подтвердил, что Украина готова к переговорам о завершении войны в любом формате, но для этого Россия должна показать серьезность своих намерений завершить войну, начав с полного и безусловного прекращения огня.

В Белом доме подтвердили, что Трамп обсуждал с Зеленским вопрос 30-дневного прекращения огня, и выразили надежду, что обе стороны согласятся на cease-fire.

Как сообщал OBOZ.UA, по информации Reuters Соединенные Штаты и их европейские союзники завершают подготовку предложения о 30-дневном прекращении огня в Украине. Если российский диктатор Владимир Путин его отклонит, они совместно введут новые санкции против России.

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