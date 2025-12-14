У Путина новые фавориты: в разведке узнали, кто контролирует ресурсы России в Арктике

Заместитель председателя правительства РФ Николай Патрушев уже на протяжении длительного времени не является человеком "номер один" в окружении российского диктатора Владимира Путина. В частности, Патрушев также не в списке ключевых игроков в запасах редкоземельных элементов в Арктике.

Сейчас эти ресурсы делят между собой заместитель руководителя Администрации президента России Сергей Кириенко, президент государственной нефтяной компании "Роснефть" Игорь Сечин и спецпредставитель Кремля Кирилл Дмитриев. Об этом сообщает Укринформ ссылаясь на осведомленный источник в Службе внешней разведки Украины.

По его словам, старший Патрушев вместе с младшим сыном, генеральным директором автономной некоммерческой организации "Центр "Арктические инициативы", который ранее курировал добычу газа на арктическом шельфе, Андреем Патрушевым, уже выбыли из круга ключевых игроков в регионе. Зато контроль над так называемым "арктическим пирогом" переходит к новым фаворитам.

Новые игроки Кремля в арктической зоне

Среди них – первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко, который через подконтрольный и не подсанкционный "Росатом" фактически сосредоточил в своих руках управление всей масштабной экосистемой Северного морского пути.

В частности, через компанию FESCO "Росатом" контролирует ключевые морские порты, а навигационно-гидрографическое обеспечение судоходства в акватории СМП осуществляется через "Гидрографическое предприятие", входящее в структуру дирекции Северного морского пути "Росатома".

"Ключевые месторождения редкоземельных элементов в приарктической зоне также находятся в сфере влияния Росатома и Кириенко", – подчеркнул собеседник.

По информации СВРУ, второй по уровню влияния в приарктическом регионе является группа Игоря Сечина и подконтрольная ему "Роснефть". Компания контролирует судостроительный завод "Звезда" в Приморском крае, который фактически выступает монополистом в производстве ледоколов, прежде всего для нужд "Росатома". Кроме того, "Роснефть" владеет рядом месторождений редкоземельных ресурсов на севере РФ, в частности Томторским карбонатитовым месторождением.

В арктический круг влияния входит также руководитель Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. По данным источников, он пытается взять контроль над перспективными залежами редкоземельных элементов, позиционируя себя как ключевого игрока и продвигая инициативы вроде Арктического инвестиционного фонда.

Как Кремль пытается закрепиться в Арктике

В целом Кремль пытается максимально использовать два своих стратегических актива – приарктические запасы редкоземельных элементов и проект Северного морского пути. В то же время в нынешних условиях Россия не имеет ни достаточных финансовых возможностей, ни необходимых технологий для полномасштабной добычи редкоземельных элементов и их экспорта через инфраструктуру Северного морского пути, что заставляет Москву искать значительные объемы иностранных инвестиций.

"По данным СВРУ, в тактическом плане Кремль ставит целью закрепить за собой как юридический, так и фактический контроль над Северным морским путем. В качестве инструмента рассматривает ограничение свободы навигации для иностранных судов. Речь идет о попытке ввести порядок, предусматривающий обязательное согласование прохода иностранных военных и гражданских кораблей через акваторию Северного морского пути в районах с ледовыми покровами", – отмечается в материале.

Как писал OBOZ.UA, в России начался экономический коллапс из-за войны начатой против Украины, доходы от нефти и газа упали на 27%, дефицит бюджета стремительно растет, инфляция достигает 8%, а высокие процентные ставки более 16%. Одновременно социальное напряжение усиливается из-за роста цен на товары и услуги, сокращения выплат и массовых человеческих потерь на фронте.

