'Ты трус': россиянка набросилась на сына, который сбежал из России, с требованием пойти в армию Путина. Видео

Россиянка набросилась на собственного сына, который уехал из РФ, чтобы не идти в путинскую армию. Она назвала его нежелание участвовать в захватнической войне "трусостью" и "предательством".

То, что у ее сына есть совесть, моральные принципы и инстинкт самосохранения, эту "мать" довело до настоящей истерики. Видео, снятое самим россиянином, распространилось в сети.

Молодой россиянин по имени Евгений уехал из РФ несколько лет назад, пишет российское издание "Холод". Причиной стало его нежелание служить в российской армии и участвовать в агрессивной войне против Украины.

С тех пор Евгений путешествует по миру и сейчас находится в Малайзии.

Однако решение молодого человека не нашло понимания у самых близких для него людей, в частности, у матери. Россиянка звонит сыну и устраивает настоящие истерики, обвиняя его в трусости и в том, что он "убивает свою семью". Также она требует, чтобы сын вернулся в Россию и отправился в армию.

Один такой разговор Евгений записал на видео и опубликовал в своем аккаунте в Instagram с припиской "Спасибо, мам". Он, уточняет "Холод", признался, что услышать такое от близкого человека – особенно больно.

"Ты просто с*ка! Ты просто забоялся, ты просто трусишь! Тебе стыдно просто надеть форму и отслужить один год! Тебя никто не убивает! Ты сам убьешь всех своих родственников своей трусостью. Тебя никто не убивает, но ты убиваешь свою семью! Ты убиваешь свою мать, которая трудится одна на всех фронтах. Это бабушка, которая не может никому никакой помощи мужской добиться никогда. Ты себя убиваешь сам, в своей стране, где ты сидишь, в своей ж*пе мира", – кричала россиянка сыну в трубку.

Его вопрос "Как я убиваю?" она проигнорировала, продолжив обвинять сына в трусости

"Ты себя убиваешь сам. Чего ты боишься, ты объясни, чего ты трусишь? Ты просто трусишь. Возьми, рискни – и сходи в эту армию. У тебя не будет вопросов с законом. Ты служить не хочешь просто. И ты сам понимаешь, что ты трус, но ты это не признаешь", – билась она в истерике, не давая сыну ответить и пропуская мимо ушей его фразу о том, что у них разная позиция.

