Еще один российский НПЗ прекратил работу после атаки украинских дронов – Reuters

В российском городе Самара после дронового обстрела 10 июня приостановил свою работу Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод. Компания "Роснефти" получила повреждения, которые повлияли на производственные процессы.

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О последствиях атаки сообщило издание Reuters. Отметим, что в Самаре (более 920 км от Украины) чаще поражений испытывает другой НПЗ – Новокуйбышевский, а вот Куйбышевский предыдущий раз был атакован в августе 2025 года.

Что известно о последнем обстреле

В результате удара 10 июня переработка была остановлена на обеих установках первичной перегонки сырой нефти: CDU-4 и CDU-5. Каждая из них имеет мощность около 10 000 метрических тонн (73 000 баррелей) в день.

Два анонимных источника Reuters в отрасли подтвердили, что взрывы и последующий пожар были результативными для украинских воинов.

По данным собеседников, в 2024-м Куйбышевский НПЗ переработал 4,7 миллиона тонн сырой нефти (или 94 400 баррелей в день), изготовив в течение года:

0,8 миллиона тонн бензина;

1,4 миллиона тонн дизельного топлива;

1,3 миллиона тонн мазута.

"Киев усилил атаки на российские энергетические объекты в последние месяцы, поскольку переговоры по прекращению войны в Украине не привели к прогрессу", – добавили журналисты.

Детальнее об обстреле Самарской области в ночь на 10 июня можно почитать по ссылке.

Как писал OBOZ.UA:

– Министерство энергетики России недавно объявило о создании "отраслевого штаба" для поддержания стабильной работы топливно-энергетического комплекса страны.

– Топливный кризис противника набирает обороны: вслед за оккупированным Крымом дефицит бензина зафиксирован в Курской, Белгородской областях, Рязани, Петербурге (РФ), а также в так называемой "ЛНР" и "ДНР". Где-то водителям дают до 50 литров, где-то не более 20 литров в одни руки, также распространяется запрет заливать бензин в канистры.

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