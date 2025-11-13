Якщо перефразувати відомий вислів, то можна сказати: хто володіє Інтернетом - той володіє світом.

Видео дня

У росії не хочуть, щоб вірнопіддані мали доступ до всесвітньої павутини. Кремль надихає приклад Китаю, Північної Кореї, Ірану, інших диктатур, де доступ відсутній або обмежений. Звідси - так званий Рунет або ж вимкнення Інтернету нібито заради профілактики чи блокування ворожих сил.

А тепер Інтернет хочуть підпорядкувати ФСБ. У будь-який момент ця грізна служба може блокувати зв'язок росіянам. Більше того, оператори робитимуть це за запитом спецслужб. Звісно, все це заради безпеки держави і громадян. При цьому оператори зв'язку не нестимуть відповідальності перед громадянами за порушення зобов'язань.

Це вже стане можливим з 1 березня наступного року, про що свідчить урядова постанова за номером 1667.

Каральні органи зможуть блокувати будь-який контент і ресурси без судового рішення, змінювати маршрути інтернет-трафіку, вручну керувати роботою Рунету.

Фактично російський сегмент Інтернету стане ізольованим.

А поки йде підготовка до тотального нагляду за росіянами, в Ульяновську, за словами високопоставленого чиновника, вимкнули Інтернет до закінчення так званої СВО. На зникнення Інтернету скаржаться в Петербурзі, Волгограді, інших регіонах.

Кремль сам себе заганяє в глухий кут. Інтернет - це запорука розвитку економіки, його відсутність - стагнація і криза. Проте на що не підеш заради цифрового ГУЛАГУ, лиш би заборонити доступ до вільної інформації.