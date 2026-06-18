Центробанк России включил печатный станок, чтобы пополнить военный бюджет Путина: речь идет о триллионах рублей

Поскольку экономика военного времени требует дополнительного финансирования, а зарубежные ресурсы в значительной степени перекрыты санкциями, Россия все больше полагается на внутренний госдолг. Деньги от Центробанка РФ обходятся дорого, но руководство страны предпочитает продолжать полномасштабное вторжение.

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По подсчетам Bloomberg, в течение следующего десятилетия РФ будет выплачивать не менее 15% ВВП в виде процентов по обслуживанию своего долга. Это примерно эквивалентно всему государственному долгу страны на сегодняшний день.

ЦБ влил в банки почти 5 триллионов напечатанных рублей, чтобы наполнить бюджет

Согласно статистике ЦБ, по состоянию на 18 июня регулятор влил в банковскую систему 4,748 триллиона рублей в виде кредитов РЕПО под залог облигаций федерального займа (ОФЗ).

Банки скупают ОФЗ (с помощью которых российский минфин покрывает дефицит бюджета), затем передают их в Центробанк в качестве залога, получают кредиты, на которые часто покупают российский госдолг. В итоге гособлигации остаются на балансе ЦБ.

Как следует из данных самого ЦБ, резкий рост вливаний в банковскую систему начался прошлой осенью, когда бюджет столкнулся с двузначным падением нефтегазовых доходов и резким ростом дефицита. С конца октября по конец декабря Центральный банк России предоставил банкам 1,9 трлн рублей кредитов РЕПО, а с начала текущего года – еще около 1 триллиона.

"По текущим процентным ставкам внутренний долг обходится довольно дорого", – признал Дмитрий Полевой, директор по инвестициям московской компании Astra Asset Management. Он отметил, что возросшая нагрузка на самом деле "ограничивает пространство для маневра в отношении других категорий расходов, которые министерство финансов стремится оптимизировать".

Судя по всему, финансирование бюджета за счет ЦБ станет ещё более значительным. Недавно Госдума в срочном порядке – за три дня с момента внесения – приняла закон, позволяющий правительству увеличивать расходы и государственный долг сверх лимитов, предусмотренных в законе о бюджете.

Собеседники Bloomberg сообщили, что российский минфин будет вынужден дополнительно привлечь 2–3 триллиона рублей, чтобы покрыть расходы на войну. В 2026 году они на 40% (то есть на 4–5 триллионов рублей) превысят план.

"Речь идет не просто об увеличении расходов или о связанных с этим рисках – это решение о монетарном финансировании расходов", – обратил внимание экономист Николай Корженевский. Он убежден, что результатом станет инфляция, которая будет подрывать покупательную способность населения и которую следует считать скрытым налогом. "Зато какое-то время напечатанные деньги позволят правительству удовлетворять свои потребности", – сказал эксперт.

Как ранее писал OBOZ.UA:

– РФ продолжает терять доступ к глобальной финансовой инфраструктуре: после ухода Visa и Mastercard власти страны фактически вынуждены переводить население на национальную платежную систему "Мир". Уже с 2027 года международные карты начнут массово исчезать с российского рынка, а основным инструментом безналичных расчетов останутся внутренние платежные сервисы.

– Тем временем в Москве перестали публиковать так называемый открытый рейтинг доверия к российскому диктатору Владимиру Путину. Последний показатель по итогам марта составил 29,5% и был самым низким с начала полномасштабной войны против Украины.

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