Россиян окончательно отрежут от мировой финансовой системы: банковские карты Visa и Mastercard придется выбросить

Россия продолжает терять доступ к глобальной финансовой инфраструктуре: после ухода Visa и Mastercard власти страны фактически вынуждены переводить население на национальную платежную систему "Мир". Уже с 2027 года международные карты начнут массово исчезать с российского рынка, а основным инструментом безналичных расчетов останутся внутренние платежные сервисы РФ.

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Об этом пишут российские СМИ. Национальная система платежных карт (НСПК), через которую сегодня проходят все внутренние карточные операции в РФ, объявила о намерении постепенно вывести из обращения карты крупнейших международных платежных систем.

Такое решение стало очередным следствием масштабной изоляции российского финансового сектора после начала полномасштабной войны против Украины. Хотя Visa и Mastercard фактически прекратили работу в России еще весной 2022 года, их карты продолжали использоваться внутри страны благодаря специальным механизмам, созданным российскими властями. Теперь же власти РФ готовятся к полному переходу на национальную платежную инфраструктуру и постепенному вытеснению международных брендов из финансового пространства страны.

Как работали Visa и Mastercard после ухода из России

В марте 2022 года Visa и Mastercard объявили о прекращении деятельности в России после начала полномасштабного вторжения в Украину. В результате карты российских банков перестали работать за рубежом, а также утратили возможность осуществлять платежи в иностранных интернет-магазинах. В то же время карты, выпущенные за пределами России, перестали работать на территории РФ.

Казалось бы, после такого решения использование Visa и Mastercard в России должно было быстро прекратиться. Однако этого не произошло из-за того, что ещё после аннексии Крыма в 2014 году Россия создала собственную Национальную систему платежных карт. Именно через неё стали проходить все внутренние транзакции, независимо от того, какой логотип был нанесён на пластиковую карту.

Фактически после 2022 года карты Visa и Mastercard превратились в локальный инструмент для расчетов внутри страны. Они больше не были подключены к международным сетям, но продолжали работать в магазинах, банкоматах и онлайн-сервисах России благодаря внутренней инфраструктуре НСПК.

Почему международные карты не исчезли сразу

После ухода международных платежных систем российские банки оказались перед сложным выбором. Миллионы клиентов пользовались картами Visa и Mastercard, а их мгновенная замена создала бы серьезные проблемы для банковского сектора.

Именно поэтому многие российские банки автоматически продлили срок действия уже выпущенных карт или вообще сделали их бессрочными. Отмечается, что это позволило избежать массового перевыпуска платежных средств и сохранить привычный формат расчетов для населения. В НСПК тогда также решили не менять ставки межбанковского вознаграждения для таких карт, чтобы банки могли продолжать поддерживать свои бонусные программы, кэшбэки и кредитные продукты.

Как власти планируют вытеснить Visa и Mastercard

Теперь российский финансовый регулятор выбрал экономический механизм для постепенного сворачивания использования международных карт. Ключевым инструментом станет снижение межбанковского вознаграждения, или интерчейнджа. Именно эти средства банк-эмитент получает от банка продавца при осуществлении оплаты картой.

Согласно планам НСПК, с начала 2027 года соответствующая ставка для карт Visa и Mastercard будет снижена до 1%. Уже с начала 2028 года её планируют полностью обнулить. Для банков это означает потерю значительной части доходов от обслуживания таких карт. В результате финансовым учреждениям станет значительно выгоднее переводить клиентов на российскую платежную систему "Мир", чем поддерживать старые Visa и Mastercard.

В конце 2025 года руководство НСПК заявляло, что необходимо постепенно ограничивать использование карт с просроченным сроком действия. Причиной называли истечение срока действия сертификатов безопасности в электронных чипах таких карт.

Из-за этого использование старых карт Visa и Mastercard стало вызывать все больше вопросов у российских регуляторов и банков. Формально карты продолжали работать, однако с технологической точки зрения они все больше отдалялись от стандартов международных платежных систем.

После введения западных санкций Россия фактически сделала платежную систему "Мир" основным инструментом безналичных расчетов. Однако даже эта система столкнулась с проблемами из-за международных санкций. Часть иностранных банков и платежных сервисов отказалась работать с российскими картами, а некоторые международные компании прекратили их поддержку из-за риска попасть под санкционные ограничения.

Для большинства граждан РФ изменения вряд ли будут заметны сразу. Однако в перспективе нескольких лет владельцы старых карт Visa и Mastercard могут столкнуться с необходимостью их полной замены на карты системы "Мир" или другие российские платежные инструменты.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, одна из крупнейших нефтяных компаний России "Татнефть" ввела на всех своих АЗС лимиты на продажу бензина и дизельного топлива, а также временно перешла на расчеты исключительно наличными. Ограничения появились на фоне проблем с топливоснабжением, атак на нефтеперерабатывающие заводы и уже зафиксированного дефицита бензина в отдельных регионах РФ.

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