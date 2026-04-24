Тонут в собственной нефти: как выглядит Туапсе в результате агрессии РФ против Украины. Фото и видео

В российском Туапсе нефтепродукты попали в реку и Черное море после сильных дождей, поднявших уровень воды. Инцидент произошел в апреле 2026 года, когда мазут перелился через защитные заграждения и вышел на береговую линию, в частности на Центральный пляж.

Региональный оперативный штаб Краснодарского края сообщил о поднятии уровня воды и прорыве боновых заграждений. Эколог Георгий Каваносян, ссылаясь на участников ликвидации последствий, заявил, что одно из ограждений было повреждено. По его словам, "часть нефтепродуктов вышла за пределы защитного периметра и попала в открытое море".

Местные жители сообщают об образовании плотной пленки мазута на воде толщиной до 30 сантиметров. На обнародованных кадрах видно темное маслянистое вещество на песке и гальке. И, честно говоря, выглядит это довольно тревожно – даже без специальных знаний.

По словам очевидцев, небольшие группы спасателей пытаются убрать нефть обычными ведрами. Они работают без средств индивидуальной защиты и планируют продолжать работы ночью. Городские активисты вызвали полицию, чтобы установить причины разлива и оценить ущерб.

Масштабы аварии

Наибольшее загрязнение зафиксировано на Центральном пляже Туапсе, куда вынесло часть нефтепродуктов. Сколько именно вещества попало в море, официально не уточняется. Известно, что к ликвидации привлекли 66 человек, 14 единиц техники, два плавсредства и специальные установки для сбора нефти.

Работы продолжаются круглосуточно. Режим чрезвычайной ситуации в городе ввели еще 16 апреля после первой атаки беспилотников на нефтеперерабатывающий объект. Тогда же нефтепродукты впервые попали в реку. Уже через несколько дней установили защитные заграждения, но, по всей видимости, они не выдержали нагрузки.

В то же время, глава Туапсинского округа Сергей Бойко опроверг информацию об ухудшении экологической ситуации, заявив, что в сети распространяется много недостоверной информации.

Что предшествовало

Пожар в Туапсе возник после двух ударов беспилотников по порту. 16 апреля вспыхнул нефтеперерабатывающий завод. Пожар ликвидировали за три дня. Впоследствии, 19 апреля в море обнаружили нефтяное пятно, а уже 20 апреля из-за повторного удара объект вспыхнул повторно.

По состоянию на 23 апреля пожар до сих пор продолжается. Однако его площадь уменьшилась примерно вдвое. Ранее мы рассказывали, что пожар на нефтеперерабатывающем заводе вызвал так много дыма, что он растянулся на сотни километров. На данный момент он достиг территории Ставрополя.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в Туапсе после ударов беспилотников возник масштабный экологический кризис. Местные жители жалуются на "нефтяной дождь", токсичный смог и черные пятна на улицах и в лужах.

В среду, 22 апреля, жители города заметили "нефтяной дождь". Во дворах появились черные лужи с пленкой, автомобили покрылись каплями, а на животных и коже людей остались следы загрязнения. Экологи объяснили, что во время пожара нефтепродукты не только горят, но и испаряются: пары поднимаются в атмосферу, конденсируются и вместе с осадками возвращаются на землю. Из-за этого загрязнение охватывает большие территории.

