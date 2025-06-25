Территорию оцепили военные: в Забайкалье вспыхнул пожар в воинской части, взрываются боеприпасы. Видео

В российском Забайкалье, где бушуют масштабные лесные пожары, огонь, похоже, добрался и до одной из воинских частей оккупационной армии. В поселке Большая Тура местные жители наблюдают поднимающийся над территорией в/ч дым и слушают взрывы детонации.

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Предположительно загорелся склад с боеприпасами, из-за чего тушение пожара обычным способом невозможно: часть оцепили военные. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой, в частности, на депутата госдумы РФ Андрея Гурулева и главу округа Алексея Сидельникова.

Днем 25 июня жители Забайкалья начали публиковать видео с дымом и мощной детонацией в районе одной из местных воинских частей. Пожар пытаются потушить с помощью авиации.

Россияне также зафиксировали на видео звуки детонации, доносящейся с эпицентра пожара – одной из воинских частей: предположительно огонь охватил там склады с боеприпасами.

Российские Z-каналы со ссылкой на местных жителей сообщили о "прибытии на место" вертолетов.

Подтвердил пожар именно в в/ч глава округа Алексей Сидельников. При этом он добавил, что причины возгорания пока неизвестны.

Пропагандисты с подачи регионального МЧС попытались подсластить пилюлю для россиян, заявив, что, мол, причиной возгорания стала загоревшаяся трава. Взрывы же якобы объясняются "детонацией неразминированных боеприпасов в поле" – в частности, тех, что не сдетонировали в 2014 году, когда эти же склады горели и когда погибли 10 человек.

Напомним, просто сейчас на Забайкалье бушуют масштабные лесные пожары, к борьбе с огнем привлекают госслужащих. Учитывая, что после начала вторжения в Украину России все труднее дается борьба с этим ежегодным стихийным бедствием, к тушению пожаров принудительно привлекают местных чиновников и бюджетников – без малейшего опыта и необходимого обмундирования. Некоторых служащих для этого заставляют уходить в отпуск за свой счет.

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