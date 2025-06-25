Больше всего страдает Забайкалье: в России бушуют масштабные лесные пожары, к борьбе с огнем привлекают госслужащих. Видео

В России продолжают бушевать масштабные лесные пожары. В частности от них страдает Забайкалье, где огонь подошел почти вплотную к столице региона – городу Чита.

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Чтобы хоть немного замедлить распространение пожара и сдержать огонь на подступах к населенным пунктам, российские власти заставляет участвовать в тушении пожаров местных госслужащих и бюджетников, которые не имеют ни соответствующих навыков, ни нужного снаряжения. Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины.

Пламя на Забайкалье почти достигло Читы. В российском МЧС отчитываются об усилиях спасателей не допустить пожары, охватившие десятки га, к населенным пунктам и "отстаиванию дачных кооперативов, детских лагерей и объектов экономики".

Там также публикуют видео в подтверждение привлечения к тушению авиации, в том числе и вертолетов.

Однако реальность, как всегда, серьезно отличается от заявлений российских чиновников.

"В попытках остановить пламя к тушению пожара "добровольно-принудительно" привлекают госслужащих и бюджетников, но эти люди не имеют ни навыков, ни надлежащих средств защиты. Более того, служащих заставляют брать отпуска за свой счет, чтобы бороться с огнем. Поэтому эффективность тушения невысокая", – отметили в ЦПД.

Ситуация с противодействием лесным пожарам в России, которая и до того была не лучшей, после начала полномасштабной войны против Украины существенно ухудшилась. Так, в Забайкалье в мае прошлого года выгорело более 4,3 млн га лесов.

"Впрочем, российские медиа пытаются замалчивать проблему, а власть на местах реагирует на такие угрозы, очевидно, неэффективно. Российские чиновники явно не имеют мотивации бороться с пожарами, ведь главное, чего от них требует Кремль – тратить большинство финансовых и организационных ресурсов на войну против Украины", – назвали в ЦПД главную причину того, почему Россия будет продолжать гореть все больше и больше.

Напомним, ранее в ЦПД раскрыли, как РФ попыталась оправдать новый удар по гражданским украинцам. После очередной комбинированной атаки в ночь на 23 июня пропагандисты взялись утверждать, якобы жилые дома – это "военные заводы", а попадали в них не российские ракеты и дроны, а "украинская ПВО".

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